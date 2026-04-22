CLIP: Vừa vay tiền đổ dầu chuẩn bị ra khơi, chủ tàu cá "đứng tim" nhìn tàu bốc cháy

Ngày 22-4, cơ quan chức năng TP Huế vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu cá xảy ra tại tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An.



Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt lúc nửa đêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 21-4, tàu cá TTH-45759TS hành nghề giã cào của ông Dương Hải (SN 1975, trú tại TDP Hải Tiến) đang neo tại cơ sở sản xuất đá đông lạnh ở TDP Hải Tiến để chuẩn bị ra khơi thì bất ngờ bốc cháy.

Tàu cá bốc cháy dữ dội.

Cảnh sát PCCC-CHCN Công an TP Huế tiến hành dập lửa.

Ngọn lửa bùng phát nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã bao trùm toàn bộ con tàu. Phát hiện sự việc, chủ tàu cùng nhiều người dân địa phương lập tức có mặt để tìm cách dập lửa.

Ông Ngô Văn Đủ, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An (áo trắng), có mặt tại hiện trường cùng chỉ đạo chữa cháy, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện khác.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên tàu đang chứa khoảng 1.800 lít dầu mà chủ tàu vừa đổ để chuẩn bị cho chuyến biển nên lửa cháy càng dữ dội, tiềm ẩn nguy cơ lan sang các tàu cá khác và các lồng nuôi cá lân cận.

Cảnh sát PCCC-CHCN Công an TP Huế tiến hành dập tắt ngọn lửa trên chiếc tàu cá.

Nhận định nguy cơ, ông Ngô Văn Đủ, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An, có mặt tại hiện trường, đã huy động các tàu cá gần đó nhanh chóng hỗ trợ kéo chiếc tàu bị cháy ra xa bờ, hướng ra cửa biển Thuận An nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực lồng bè và các phương tiện neo đậu xung quanh.

Tàu cá cháy rụi sau vụ cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Huế cũng điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy và khống chế thành công ngọn lửa.

Vụ cháy khiến con tàu hư hỏng rất nặng, thân tàu bị cháy rụi, máy móc không thể khắc phục, thiệt hại lớn về tài sản.

Ông Hải buồn bã cho biết vào thời điểm tàu bốc cháy, mọi người đã rời tàu về nhà ngủ để sáng ra khơi.

Vụ hoả hoạn không những ông mất trắng tàu cá mà trước đó ông vừa vay mượn hàng chục triệu đồng đổ 1.800 lít dầu. Tàu cá không mua bảo hiểm thân vỏ nên thiệt hại do hỏa hoạn sẽ không được bảo hiểm chi trả.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.