CLIP: Mưa đá dồn dập ở vùng cao Quảng Ngãi, phủ trắng mặt đất

Ngày 16-4, ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã chỉ đạo kiểm tra hiện trường, rà soát mức độ thiệt hại do mưa đá gây ra trong những ngày qua, đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Trong 2 ngày 14 và 15-4, trên địa bàn xã Tu Mơ Rông liên tiếp xảy ra các trận mưa đá lớn, tập trung tại thôn Đăk Chum 1.

Mưa đá tại xã Tu Mơ Rông chiều 15-4

Mỗi trận kéo dài từ 30 phút đến 1 giờ, với những viên đá to bằng ngón tay rơi dày đặc, phủ trắng mặt đất. Thời điểm mưa đá xảy ra, nhiều người phải ở yên trong nhà, không dám ra ngoài vì lo nguy hiểm.

Mưa đá xảy ra chiều 15-4 tại xã Tu Mơ Rông

Mưa đá đã gây thiệt hại nặng đến sản xuất nông nghiệp. Riêng tại thôn Đăk Chum 1, nhiều diện tích cà phê, dâu tây của người dân bị hư hỏng, ảnh hưởng.

Nhiều diện tích cà phê của người dân bị hư hại do mưa đá

Ông A Kru, trưởng thôn Đăk Chum 1, cho biết trước đây địa phương cũng từng xảy ra mưa đá nhưng nhỏ, thời gian ngắn. "Lần này mưa đá hạt to, rơi dày, kéo dài nên bà con rất lo. Nhiều vườn cà phê bị dập lá, ảnh hưởng đến sản lượng", ông nói.

Không chỉ cây trồng, một số nhà dân cũng bị ảnh hưởng nhẹ khi mái tôn bị thủng, hư hỏng do mưa đá rơi với cường độ lớn. Tuy chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng hiện tượng thời tiết cực đoan này khiến người dân bất an.

Theo chính quyền địa phương, hiện xã đang phối hợp với các thôn rà soát cụ thể diện tích thiệt hại, phân loại mức độ ảnh hưởng để có cơ sở đề xuất hỗ trợ.