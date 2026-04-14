HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Clip: Đang nắng như đổ lửa, Đà Nẵng bất ngờ hứng mưa đá

Trần Thường

(NLĐO) – Sau hơn 1 tuần thời tiết nắng nóng hết sức gay gắt, tại xã vùng cao của TP Đà Nẵng bất ngờ xuất hiện mưa đá.

Chiều 14-4, lãnh đạo xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xuất hiện mưa đá sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày, tại một số thôn như Ga'nil, Arâng gần khu vực trung tâm xã Hùng Sơn đã xảy ra mưa đá kéo dài khoảng 10 phút.

Mưa đá tại xã Hùng Sơn chiều 14-4 (Clip: Thông tin Phòng chống thiên tai Đà Nẵng)

Một số clip được người dân quay lại, đăng tải lên mạng xã hội Facebook cho thấy trời mưa rất to, kèm theo những hạt mưa đá có kích thước khá lớn. Tiếng mưa đá rơi lộp bộp trên mái tôn tạo nên âm thanh rất lớn.

Mưa đá chiều 14-4 tại tại thôn Ga'nil, xã Hùng Sơn (Clip: Tangon Sơn)

Trong clip do anh Tangon Sơn (trú tại thôn Ga'nil) quay lại, các viên đá trắng muốt rơi đầy trên sân xi măng và bắn tung tóe vào tận trong nhà, cho thấy cường độ trận mưa rất mạnh.

Hơn 10 ngày qua, tại các địa phương ở TP Đà Nẵng và miền Trung nắng nóng hết sức gay gắt, nhiều thời điểm nắng nóng trên 40 độ.

Trong ngày 13 và 14-4, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở TP Đà Nẵng phổ biến từ 36 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-55%. Từ ngày 15-4, dự báo cường độ nắng nóng giảm dần.

Tin liên quan

Dự báo mới nhất về dông lốc kèm mưa đá ở miền Bắc trong những ngày tới

Dự báo mới nhất về dông lốc kèm mưa đá ở miền Bắc trong những ngày tới

(NLĐO) - Nguy cơ dông lốc mạnh kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra ở miền Bắc trong vài ngày tới.

Vì sao Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc liên tiếp xảy ra mưa đá?

(NLĐO) - Trong các giai đoạn chuyển mùa, thời tiết biến động mạnh dễ xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn kèm dông lốc, sét và mưa đá.

VIDEO: Mưa đá kèm dông lốc xuất hiện khiến người dân bất ngờ

(NLĐO) - Một trận dông kèm mưa đá xảy ra tại khu vực miền núi, nhiều hạt đá to bằng ngón chân cái khiến người dân bất ngờ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo