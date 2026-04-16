Thời sự

VIDEO: Mưa đá to bằng nắm tay, nhiều tài sản, nhà dân bị hư hỏng

Như Quỳnh

(NLĐO) - Mưa đá bất ngờ trút xuống trong đêm, trong đó có những viên to tương đương nắm tay người lớn, đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân.

Vào khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 16-4, giông gió cùng mưa đá trút xuống xã miền núi Bắc Hà (một số khu vực huyện Bắc Hà và huyện Mường Khương cũ), tỉnh Lào Cai . Mật độ mưa đá dày, dội xuống mái nhà, nền đường kêu ầm ầm.

Hình ảnh mưa đá tại xã Bắc Hà, Lào Cai. Nguồn: MXH

Một số người dân cho biết có những viên mưa đá to như nắm tay, cái chén khiến kính ô tô, cửa kính, mái Fibro xi măng, mái nhựa bị thủng, hư hỏng. Nhiều diện tích rau màu, cây trồng bị dập nát chỉ sau ít phút.

"Gió giật mạnh, mưa đá rơi lộp độp trên mái tôn, ngoài đường, ngồi trong nhà mà vẫn thấy lạnh người"- một người dân chia sẻ.

Hiện, chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại trong đợt mưa đá lần này, song bước đầu xác định nhiều nhà dân, cây trồng hư hại.

- Ảnh 1.

Mưa đá to bằng nắm tay gây thiệt hại cho nhiều hộ dân. Ảnh: MXH

- Ảnh 2.

Tuyến đường phủ đầy hạt đá. Ảnh: MXH

Hiện, chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do trận mưa đá gây ra.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 16-4 cho biết từ đêm 16-4 đến ngày 17-4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Từ ngày 17-4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thiên tai đi kèm như: Mưa rào, dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; Lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; Ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.


hỗ trợ người dân thiệt hại khắc phục hậu quả mưa đá Bắc Hà
