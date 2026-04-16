VIDEO: Mưa đá to bằng nắm tay xuyên thủng mái tôn, kính ô tô làm nhiều người bị thương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Mưa đá to bằng nắm tay xuyên thủng mái tôn, kính ô tô làm nhiều người bị thương

Như Quỳnh

(NLĐO) - Gió giật mạnh kèm mưa đá, có những hạt to như nắm tay, xuyên thủng mái tôn, kính tô tô đã gây thiệt hại nặng, khiến ít nhất 4 người bị thương.

Ngày 16-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, cho biết từ đêm 15-4 đến rạng sáng ngày 16-4, trên địa bàn một số địa phương ở tỉnh này đã có mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa đá to bằng nắm tay gây ra nhiều thiệt hại cho người dân. Nguồn: MXH

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân các xã Mường Khương, Bắc Hà, thiên tai đã gây thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp và một số công trình phụ trợ của người dân.

TIN LIÊN QUAN

Mưa đá khiến 4 công nhân đang ngủ tại lán khu vực thôn Ngải Số, xã Bắc Hà bị thương. Hiện các nạn nhân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà.

Ngoài ra, mưa đá, dông, lốc còn khiến 338 nhà dân, nhiều công trình ở xã Bắc Hà, Mường Khương bị hư hỏng, tốc mái. 

Mưa đá, dông, lốc còn khiến gần 500 ha cây trồng bị hư hỏng, tổng thiệt hại khoảng trên 30 tỉ đồng.

Môt người bị thương do mưa đá gây ra đang điều trị tại cơ sở y tế. Ảnh: MXH

Mưa đá khiến kính xe ô tô bị hư hỏng. Ảnh: MXH

Nhà người dân bị hư hỏng do mưa đá. Ảnh: MXH

Mưa đá rơi vào nhà dân. Ảnh: MXH

Những hạt đá to bằng nắm tay. Ảnh: MXH

Người dân nhặt những hạt đá lớn. Ảnh: MXH

Nhiều cây trồng của người dân bị hư hỏng do mưa đá. Ảnh: MXH

Cây ăn quả của người dân bị dập nát do mưa đá. Ảnh: MXH

Hiện, các địa phương đang khẩn trương giúp người dân khắc phục thiệt hại do mưa đá gây ra.

Tin liên quan

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, cảnh báo lốc, sét, mưa đá nhiều khu vực

(NLĐO) - Ngày 15-4, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống nước ta.

Clip: Đang nắng như đổ lửa, Đà Nẵng bất ngờ hứng mưa đá

(NLĐO) – Sau hơn 1 tuần thời tiết nắng nóng hết sức gay gắt, tại xã vùng cao của TP Đà Nẵng bất ngờ xuất hiện mưa đá.

Mưa đá kèm dông lốc, sét làm 4 người chết, tốc mái hơn 6.500 ngôi nhà

(NLĐO) - Mưa đá kèm dông lốc, sét xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc khiến 4 người bị chết, 9 người bị thương.

Xe ô tô Ủy ban nhân dân giông lốc người bị thương bị thương mưa đá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo