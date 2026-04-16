VIDEO: Mưa đá to bằng nắm tay xuyên thủng mái tôn, kính ô tô làm nhiều người bị thương

Ngày 16-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, cho biết từ đêm 15-4 đến rạng sáng ngày 16-4, trên địa bàn một số địa phương ở tỉnh này đã có mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Mưa đá to bằng nắm tay gây ra nhiều thiệt hại cho người dân.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân các xã Mường Khương, Bắc Hà, thiên tai đã gây thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp và một số công trình phụ trợ của người dân.
Mưa đá khiến 4 công nhân đang ngủ tại lán khu vực thôn Ngải Số, xã Bắc Hà bị thương. Hiện các nạn nhân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà.
Ngoài ra, mưa đá, dông, lốc còn khiến 338 nhà dân, nhiều công trình ở xã Bắc Hà, Mường Khương bị hư hỏng, tốc mái.
Mưa đá, dông, lốc còn khiến gần 500 ha cây trồng bị hư hỏng, tổng thiệt hại khoảng trên 30 tỉ đồng.
Hiện, các địa phương đang khẩn trương giúp người dân khắc phục thiệt hại do mưa đá gây ra.
