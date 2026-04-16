VIDEO: Mưa đá to bằng nắm tay xuyên thủng mái tôn, kính ô tô làm nhiều người bị thương

Ngày 16-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, cho biết từ đêm 15-4 đến rạng sáng ngày 16-4, trên địa bàn một số địa phương ở tỉnh này đã có mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa đá to bằng nắm tay gây ra nhiều thiệt hại cho người dân. Nguồn: MXH

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân các xã Mường Khương, Bắc Hà, thiên tai đã gây thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp và một số công trình phụ trợ của người dân.

Mưa đá khiến 4 công nhân đang ngủ tại lán khu vực thôn Ngải Số, xã Bắc Hà bị thương. Hiện các nạn nhân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà.

Ngoài ra, mưa đá, dông, lốc còn khiến 338 nhà dân, nhiều công trình ở xã Bắc Hà, Mường Khương bị hư hỏng, tốc mái.

Mưa đá, dông, lốc còn khiến gần 500 ha cây trồng bị hư hỏng, tổng thiệt hại khoảng trên 30 tỉ đồng.

Môt người bị thương do mưa đá gây ra đang điều trị tại cơ sở y tế. Ảnh: MXH

Mưa đá khiến kính xe ô tô bị hư hỏng. Ảnh: MXH

Nhà người dân bị hư hỏng do mưa đá. Ảnh: MXH

Mưa đá rơi vào nhà dân. Ảnh: MXH

Những hạt đá to bằng nắm tay. Ảnh: MXH

Người dân nhặt những hạt đá lớn. Ảnh: MXH

Nhiều cây trồng của người dân bị hư hỏng do mưa đá. Ảnh: MXH

Cây ăn quả của người dân bị dập nát do mưa đá. Ảnh: MXH

Hiện, các địa phương đang khẩn trương giúp người dân khắc phục thiệt hại do mưa đá gây ra.