image

CLIP: Những cụ già ở Tây Ninh phấn khởi và xúc động khi nhận quà dịp Quốc khánh 2-9

Tin - ảnh - clip: Hải Đường -

02/09/2025 16:41

(NLĐO) - Nhận được quà, nhiều cụ già ở Tây Ninh cười thật tươi và cảm ơn Đảng, nhà nước đã quan tâm chăm sóc dịp lễ Quốc khánh 2-9

Ngày 2-9, UBND xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh tiếp tục cùng với các địa phương trong toàn tỉnh Tây Ninh tặng quà 100.000 đồng cho người dân trên địa bàn nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Cụ già Tây Ninh vui mừng nhận quà dịp Quốc khánh 2 - 9 đầy ý nghĩa - Ảnh 1.

Chính quyền địa phương xã Bình Đức chuẩn bị đầy đủ quà để trao trực tiếp cho người dân tại các điểm trong xã

Cụ già Tây Ninh vui mừng nhận quà dịp Quốc khánh 2 - 9 đầy ý nghĩa - Ảnh 2.

Cụ già Tây Ninh vui mừng nhận quà dịp Quốc khánh 2 - 9 đầy ý nghĩa - Ảnh 3.

Cụ già Tây Ninh vui mừng nhận quà dịp Quốc khánh 2 - 9 đầy ý nghĩa - Ảnh 4.

Những cụ già và người khuyết tật vui mừng khi nhận quà Tết Độc lập

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ 7 giờ sáng, đã có hàng ngàn người dân ở xã Bình Đức tập trung tại 7 điểm trao tặng quà Tết Độc lập. Nhận được phần quà, nhiều cụ già và những người khuyết tật cười tươi và cảm ơn Đảng, nhà nước đã quan tâm chăm sóc dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Xã Bình Đức được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Thạnh Đức, Bình Đức và Nhựt Chánh của huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), với diện tích 51,20 km², dân số khoảng 35.110 người.

Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định bổ sung kinh phí có mục tiêu cho các xã, phường để tặng quà cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2-9. Tổng kinh phí thực hiện tại Tây Ninh là hơn 310 tỉ đồng, do ngân sách Trung ương hỗ trợ.

    Thông báo