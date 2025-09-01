HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Những hình ảnh ấm áp, xúc động tại Tây Ninh dịp Quốc khánh 2-9

Tin - phóng sự ảnh: Hải Đường

(NLĐO) - Tổng kinh phí trao quà dịp Quốc khánh 2-9 tại Tây Ninh là hơn 310 tỉ đồng, do ngân sách Trung ương hỗ trợ

Ngày 1-9, các địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đồng loạt tổ chức trao tặng tiền quà Tết Độc lập cho người dân thuộc 96 xã, phường của tỉnh.

Các địa phương triển khai chi quà cho người dân đến 21 giờ ngày 2-9. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này nhưng chậm nhất không quá ngày 15-9.

Những hình ảnh xúc động tại Tây Ninh dịp Quốc khánh 2 - 9 ấm áp và ý nghĩa - Ảnh 1.

Những hình ảnh xúc động tại Tây Ninh dịp Quốc khánh 2 - 9 ấm áp và ý nghĩa - Ảnh 2.

Những hình ảnh xúc động tại Tây Ninh dịp Quốc khánh 2 - 9 ấm áp và ý nghĩa - Ảnh 3.

Những hình ảnh xúc động tại Tây Ninh dịp Quốc khánh 2 - 9 ấm áp và ý nghĩa - Ảnh 4.

Những hình ảnh xúc động tại Tây Ninh dịp Quốc khánh 2 - 9 ấm áp và ý nghĩa - Ảnh 5.

Người dân đến nhận quà được hướng dẫn tận tỉnh

Những hình ảnh xúc động tại Tây Ninh dịp Quốc khánh 2 - 9 ấm áp và ý nghĩa - Ảnh 6.

Những hình ảnh xúc động tại Tây Ninh dịp Quốc khánh 2 - 9 ấm áp và ý nghĩa - Ảnh 7.

Những hình ảnh xúc động tại Tây Ninh dịp Quốc khánh 2 - 9 ấm áp và ý nghĩa - Ảnh 8.

Những hình ảnh xúc động tại Tây Ninh dịp Quốc khánh 2 - 9 ấm áp và ý nghĩa - Ảnh 9.

Những hình ảnh xúc động tại Tây Ninh dịp Quốc khánh 2 - 9 ấm áp và ý nghĩa - Ảnh 10.

Những hình ảnh xúc động tại Tây Ninh dịp Quốc khánh 2 - 9 ấm áp và ý nghĩa - Ảnh 11.

Những hình ảnh xúc động tại Tây Ninh dịp Quốc khánh 2 - 9 ấm áp và ý nghĩa - Ảnh 12.

Đông đảo người dân xã Bến Lức đến nhận quà 100.000 đồng

Tại xã Bến Lức, từ 7 giờ sáng đã có đông đảo người dân đến tại 4 điểm trao tặng quà, gồm: Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng xã An Thạnh cũ, Trường THCS Thanh Phú, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, Đền Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Với sự chuẩn bị chu đáo của xã Bến Lức, việc phát quà diễn ra an toàn, trật tự, đúng đối tượng. Tính đến 12 giờ trưa cùng ngày, địa phương đã chi hơn 3,6/5,8 tỉ đồng.

Ông Lê Văn Bảy (ngụ ấp Bến Lức 5, xã Bến Lức), đai diện cho 9 người trong gia đình nhận 900.000 đồng, vui mừng chia sẻ: "Tôi rất vui và phấn khởi khi nhận phần quà này. Chính quyền địa phương triển khai sớm như thế này, quà của Chính phủ đến tay người dân trong dịp lễ 2-9 rất ý nghĩa và đúng với chỉ đạo của Bộ Chính trị. Tôi xin cảm ơn Đảng và nhà nước".

Còn tại xã Cần Đước, chính quyền địa phương đã thành lập 10 tổ công tác xuống các ấp trong xã để thực hiện trao tiền quà đến tận tay người dân.

Phường Tân An cũng tổ chức 4 điểm phát quà cho người dân các khu phố trong phường, từ 7 giờ đến 21 giờ của ngày 1-9 và 2-9.

Những hình ảnh xúc động tại Tây Ninh dịp Quốc khánh 2 - 9 ấm áp và ý nghĩa - Ảnh 13.

Những hình ảnh xúc động tại Tây Ninh dịp Quốc khánh 2 - 9 ấm áp và ý nghĩa - Ảnh 14.

Những hình ảnh xúc động tại Tây Ninh dịp Quốc khánh 2 - 9 ấm áp và ý nghĩa - Ảnh 15.

Từ 10 giờ sáng 1-9, hàng trăm người dân xã biên giới Bình Hiệp có mặt tại các điểm nhận quà

Tại xã biên giới Bình Hiệp, từ 10 giờ sáng ngày 1-9, đã có hàng trăm người dân xã biên giới này đến trung tâm hành chính xã và bốn địa điểm trên địa bàn xã để nhận quà Tết Độc lập.

Những hình ảnh xúc động tại Tây Ninh dịp Quốc khánh 2 - 9 ấm áp và ý nghĩa - Ảnh 16.

Agribank Chi nhánh Long An làm việc xuyên lễ để đảm bảo việc chi quà cho người dân kịp thời, đúng thời gian quy định

Hòa chung với niềm vui của người dân tỉnh Tây Ninh, ngân hàng Agribank Chi nhánh Long An và các chi nhánh loại II trực thuộc đã chủ động phối hợp với kho bạc nhà nước tại các địa phương sẵn sàng phục vụ chi tiền mặt cho kho bạc nhà nước, kể cả các giao dịch ngoài giờ, ngày nghỉ lễ nhằm đảm bảo việc tặng quà cho người dân kịp thời, đúng thời gian quy định.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Agribank Chi nhánh Long An (tỉnh Tây Ninh) - cho biết trong suốt thời gian nghỉ lễ, hệ thống thanh toán tại chi nhánh luôn được vận hành an toàn, thông suốt, đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch. Đặc biệt, Agribank không thu phí người dân rút tiền theo chính sách của Chính phủ.

Trước đó, tối 31-8, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định bổ sung kinh phí có mục tiêu cho các xã, phường để thực hiện tặng quà cho người dân nhân.

Theo đó, mỗi công dân trên địa bàn sẽ được nhận 100.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện tại Tây Ninh là hơn 310 tỉ đồng, do ngân sách Trung ương hỗ trợ.


