Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét lễ duyệt binh mừng Quốc khánh của Việt Nam

Hãng tin AP mô tả lễ duyệt binh diễn ra tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9 năm nay là lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Hàng ngàn người đổ ra đường phố thủ đô Hà Nội để tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại này. Nhiều người thậm chí ngủ trên đường phố qua đêm để có vị trí xem lễ duyệt binh tốt nhất.

Phóng viên AP mô tả những đoàn quân diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, cùng với xe tăng, xe bọc thép và hệ thống tên lửa. Trong khi đó, trực thăng bay trên cao, kéo theo những lá cờ Việt Nam khổng lồ, bên dưới là ban quân nhạc thể hiện những bản hùng ca của đất nước.

Hình ảnh lễ duyệt binh ngày 2-9 của Việt Nam do AP đăng tải. Ảnh: AP

AP dẫn lời các quan chức Việt Nam cho biết hơn 16.000 binh sĩ đã tham gia lễ duyệt binh năm nay. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức duyệt binh hải quân ngoài khơi Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà), bao gồm tàu chiến, tàu ngầm, trực thăng và thủy phi cơ.

"Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đã hy sinh trong cuộc chiến giành độc lập và tái khẳng định mục tiêu của Đảng là đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia hùng mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc. Đó là khát vọng của toàn dân tộc, một lời tuyên thệ danh dự trước lịch sử" - AP tường thuật.

Những đoạn clip về lễ duyệt binh mau chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người có mặt đang trong độ tuổi đôi mươi, mặc áo đỏ sao vàng, hò reo phấn khích. Người dân vẫy hoặc vẽ Quốc kỳ lên mặt. Màn hình lớn tại các ngã tư đường phát sóng lễ duyệt binh, trong khi ban công khắp Hà Nội được phủ kín cờ hoa.

"Đây là điều đáng tự hào. Ông bà chúng tôi đã chiến đấu vì điều này. Giờ đây cuộc sống đã tốt đẹp hơn" - Nguyen Thi Thu Huyen, 22 tuổi, người đã nghỉ qua đêm gần quảng trường Ba Đình, chia sẻ với AP.

Nhiều cơ quan thông tấn quốc tế đưa tin Việt Nam đã kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với lễ duyệt binh lớn nhất trong nhiều thập kỷ, các khoản tiền mặt chưa từng có và việc đặc xá cho gần 14.000 tù nhân.

Hàng chục ngàn người đã đổ ra đường phố thủ đô Hà Nội, hầu hết đều mặc áo đỏ và cầm Quốc kỳ, thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ.

Lễ duyệt binh trưng bày những trang thiết bị quân sự tiên tiến nhất của Việt Nam, bao gồm trực thăng Mi-171 do Nga sản xuất, máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 và máy bay không người lái (UAV) sản xuất trong nước.

Hàng ngàn binh sĩ và quân nhân Việt Nam, Trung Quốc, Nga và các nước khác đã tham gia lễ duyệt binh. Một sự kiện riêng biệt trên biển có sự tham gia của tàu ngầm lớp Kilo của Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong một tuyên bố qua email, chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm này. Ông lưu ý rằng Việt Nam đã trở thành "một đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và là quốc gia đi đầu trong việc giải quyết các thách thức chung toàn cầu".

Một khẩu pháo cải tiến của Viettel tại triển lãm “80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” ở Hà Nội ngày 31-8. Ảnh: Bloomberg

Trong khi đó, Bloomberg cho biết ngoài các xe tăng thời Liên Xô, Việt Nam còn mang đến lễ duyệt binh năm nay nhiều khí tài quân sự mới, chẳng hạn UAV, tên lửa hành trình và xe phòng không do tập đoàn Viettel và các nhà máy trong nước khác sản xuất.

"Tôi rất phấn khởi và đặc biệt tự hào vì Việt Nam đã chế tạo được hệ thống pháo binh của riêng mình, điều chưa từng có trước đây" - ông Do Manh Thang, một kỹ sư của tập đoàn Viettel, trả lời Bloomberg.