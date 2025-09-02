HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

TP HCM yên bình, thư thả trong ngày Quốc khánh 2-9

Quang Liêm

(NLĐO) – Khác với sự nhộn nhịp thường ngày, sáng 2-9, trung tâm TP HCM yên bình, thư thả trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Phố phường rực rỡ sắc đỏ trong ngày Quốc khánh

Từ sáng sớm, các tuyến đường lớn như Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ hay Nam Kỳ Khởi Nghĩa vốn quen với dòng xe ken đặc nay thưa thớt bất ngờ. Lác đác vài phương tiện đi lại, phần lớn là xe của người dân đi chơi lễ cùng gia đình. 

Âm thanh còi xe, tiếng động cơ thường xuyên vang vọng trong ngày thường gần như biến mất, thay vào đó là những khoảng lặng hiếm hoi trong ngày Quốc khánh 2-9. 

TP HCM yên bình trong ngày Quốc khánh 2 - 9 với những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh 1.
TP HCM yên bình trong ngày Quốc khánh 2 - 9 với những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh 2.
TP HCM yên bình trong ngày Quốc khánh 2 - 9 với những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh 3.

Bé Gia Hy (phường Gia Định) được mẹ dẫn đi đón Tết Độc lập đầu tiên và chụp ảnh lưu niệm ngay Cung Văn hoá Lao động TP HCM

Anh Nguyễn Thanh Lâm (quận 3) chia sẻ: "Tôi sống ở trung tâm gần 10 năm rồi, hiếm khi thấy TP yên tĩnh như sáng nay. Không còn cảnh chen chúc, khói bụi, đi xe thong dong mà cảm giác như đang ở một thành phố khác".

TP HCM yên bình trong ngày Quốc khánh 2 - 9 với những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh 4.
TP HCM yên bình trong ngày Quốc khánh 2 - 9 với những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh 5.
TP HCM yên bình trong ngày Quốc khánh 2 - 9 với những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh 6.
TP HCM yên bình trong ngày Quốc khánh 2 - 9 với những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh 7.

Hội trường Thống Nhất đã trở thành điểm hẹn cho nhiều gia đình và du khách trong dịp lễ này.

Trung tâm TP vẫn rực rỡ sắc màu. Quốc kỳ tung bay trước các tòa nhà, nhiều tuyến phố treo băng rôn, pano chào mừng 80 năm Quốc khánh. Đặc biệt là Hội trường Thống Nhất đã trở thành điểm hẹn cho nhiều gia đình và du khách trong dịp lễ này.

Không gian cho những trải nghiệm bình dị

Đối với nhiều người, sự yên bình này trở thành cơ hội để "tái khám phá" thành phố. Công viên 30-4, công viên Tao Đàn hay khu vực Nhà thờ Đức Bà thu hút nhiều gia đình đến vui chơi, thả diều, chụp ảnh. Trẻ em thoải mái nô đùa, người lớn thảnh thơi trò chuyện trong khung cảnh thoáng đãng.

TP HCM yên bình trong ngày Quốc khánh 2 - 9 với những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh 8.
TP HCM yên bình trong ngày Quốc khánh 2 - 9 với những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh 9.
TP HCM yên bình trong ngày Quốc khánh 2 - 9 với những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh 10.

Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân và khách du lịch dạo bước trong không khí lễ hội, nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp hình kỷ niệm bên những tiểu cảnh trang trí cờ hoa

Chị Trần Mỹ Duyên (ngụ ở phường Thủ Đức) cho biết: "Thường ngày đi ngang chợ Bến Thành chỉ kịp nhìn thoáng qua. Hôm nay tôi đưa con lên đây, vừa tham quan vừa kể cho con nghe về lịch sử. Thành phố yên bình giúp chuyến đi càng thêm ý nghĩa". So với những điểm du lịch khác vốn đông đúc dịp lễ, trung tâm TP HCM mang lại trải nghiệm ngược lại – lắng đọng và chậm rãi. Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi được tận hưởng không khí này.

TP HCM yên bình trong ngày Quốc khánh 2 - 9 với những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh 11.
TP HCM yên bình trong ngày Quốc khánh 2 - 9 với những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh 12.
TP HCM yên bình trong ngày Quốc khánh 2 - 9 với những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh 13.

Ông Ray (du khách Mỹ) chia sẻ: "Tôi từng nghe nói TP HCM là thành phố không ngủ, nhưng hôm nay lại thấy sự bình yên hiếm có. Đây là khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình của tôi".

Các tuyến phố thương mại như Lê Lợi hay Đồng Khởi phần lớn cửa hàng đóng cửa nghỉ lễ, chỉ một số cửa hiệu cà phê, cửa hàng tiện lợi hoạt động. Điều này càng làm cho nhịp sống chậm lại, nhường chỗ cho những bước chân thong thả của người đi dạo.

Dấu ấn của sự gắn kết

Trong không gian lặng yên ấy, hình ảnh dễ bắt gặp là những gia đình cùng mặc áo đỏ sao vàng, cầm cờ Tổ quốc, dạo phố hay chụp ảnh lưu niệm. Đây không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là khoảnh khắc nhắc nhớ về lịch sử, về ngày đất nước giành độc lập. Không khí lễ hội được thể hiện giản dị nhưng ấm áp, đúng tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc.

TP HCM yên bình trong ngày Quốc khánh 2 - 9 với những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh 14.
TP HCM yên bình trong ngày Quốc khánh 2 - 9 với những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh 15.
TP HCM yên bình trong ngày Quốc khánh 2 - 9 với những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh 16.
TP HCM yên bình trong ngày Quốc khánh 2 - 9 với những trải nghiệm đáng nhớ - Ảnh 17.

Ngày 2-9 năm nay, TP HCM chọn cho mình một gương mặt khác lạ – yên bình nhưng không kém phần thiêng liêng. Sự tĩnh lặng của phố phường, sắc đỏ rực rỡ của quốc kỳ cùng những nụ cười rạng rỡ nơi công cộng đã tạo nên bức tranh đẹp về một đô thị trẻ trung nhưng vẫn chan chứa tình yêu nước.

TP HCM bắn pháo hoa tại 3 điểm

Tối nay, TP HCM sẽ bắn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại 3 điểm gồm: Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; Khu Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; Quảng trường Trung tâm Bãi Sau, phường Vũng Tàu.

Thời gian diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2-9-2025.


Dự báo thời tiết TP HCM và Nam Bộ dịp Quốc khánh 2-9

Dự báo thời tiết TP HCM và Nam Bộ dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Hôm nay, thời tiết TP HCM được dự báo có những đợt mưa rào xen kẽ nắng; khả năng có mưa nhiều về chiều.

Sinh viên TP HCM đạp xe 30 ngày ra Hà Nội xem diễu binh

(NLĐO) - Bạn Bùi Dương Duy, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, thực hiện hành trình đặc biệt 30 ngày đạp xe từ TP HCM ra Hà Nội xem diễu binh.

Bắn pháo hoa tối 2-9: CSGT TP HCM sẵn sàng để người dân thưởng thức trọn vẹn

(NLĐO) - TP HCM sẽ có 3 điểm bắn pháo hoa ở khu vực trung tâm TP HCM, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu.

    Thông báo