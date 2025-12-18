CLIP: Phát hiện người đàn ông tử vong dưới mương nước ở Cà Mau

Chiều 18-12, lực lượng chức năng ở phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong dưới mương nước.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, trong lúc đi làm sớm thì người dân tại khu vực phường Vĩnh Trạch phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới mương nước ven đường, cạnh đó là chiếc xe máy.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người này đến kiểm tra thì xác định nạn nhân đã tử vong nên nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Lực lượng chức năng địa phương sau đó có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc, bảo vệ hiện trường và xác minh thông tin liên quan.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là ông N.M.T. (34 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành).

Theo một số người dân sống gần hiện trường, vào tối 17-12, họ nghe thấy tiếng động mạnh. Tuy nhiên, do trời tối nên người dân đi kiểm tra xung quanh thì không phát hiện được gì.