Phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển TP Đà Nẵng

Ngày 14-12, ông Võ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng), xác nhận thông tin sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một thi thể trên bãi biển Thống Nhất (khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Bàn).

Thi thể trôi dạt vào bờ biển Thống Nhất, phường Điện Bàn Đông được phát hiện sáng 14-12 (Ảnh: Facebook)

Theo đó, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân bất ngờ phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy, bị mất phần đầu nằm trên bãi biển nên đã trình báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh danh tính, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thi thể được phát hiện sáng 14-12 tại bãi biển Bình Minh, xã Thăng An, TP Đà Nẵng

Cũng trong sáng 14-12, người dân đi tập thể dục đã bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới ở bãi biển Bình Minh (xã Thăng An, TP Đà Nẵng). Nạn nhân mặc quần thun dài, ở ngoài mặc áo mưa tiện lợi màu xanh.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An, người dân phát hiện sự việc vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay. Hiện lực lượng công an đang xác minh thông tin, làm rõ sự việc.