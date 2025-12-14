HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Công an điều tra thi thể xăm cá chép, hoa sen trên sông Sài Gòn

Anh Vũ

(NLĐO) - Thi thể trôi sông Sài Gòn mặc áo thun dài tay, quần jean ống dài, không có giấy tờ tuỳ thân, nhưng có xăm mình.

Công an phường Thủ Đức, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ một thi thể trôi sông Sài Gòn.

img

Khu vực xảy ra vụ việc.

Trưa 14-12, nhân viên cảng ICD Phước Long, đường số 1, phường Thủ Đức phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Thủ Đức phối hợp Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Thi thể mặc áo thun dài tay, quần jean ống dài, không có giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, sau lưng vai trái thi thể có hình xăm cá chép cùng hoa sen. Ngoài ra, hai cánh tay đều có xăm hoa văn, từ 30-35 tuổi.

Công an TPHCM cho biết ai là người nhà nạn nhân hoặc biết thông tin liên quan nạn nhân xin hãy liên hệ điều tra viên Nguyễn Chí Công qua số điện thoại: 0937349345 của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

img

Lực lượng chức năng đến hiện trường.

Thi thể bé gái nhảy cầu ở Đồng Nai được tìm thấy tại TP HCM

Thi thể bé gái nhảy cầu ở Đồng Nai được tìm thấy tại TP HCM

(NLĐO) - Bé gái 14 tuổi đã nhảy xuống cầu Hoá An vào chiều 14-11, nay thi thể đã được tìm thấy.

Hơn 1 tháng, Công an TP HCM vẫn đang tìm người nhà thi thể có xăm hình đầu rồng

(NLĐO) - Thi thể nam trôi trên sông Sài Gòn được xác định có xăm hình đầu rồng phủ kín ngực và bụng.

Tìm thấy thi thể thiếu niên chết đuối ở hồ nước Đại học Quốc gia TP HCM

(NLĐO) - Gia cảnh của nạn nhân chết đuối tại hồ nước Đại học Quốc gia TP HCM rất đáng thương

