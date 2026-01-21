CLIP: Sự cố nhầm lẫn hy hữu của 2 người phụ nữ ở Cà Mau

Chiều 21-1, Công an phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau cho biết đã làm thủ tục bàn giao xe máy và 100 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân cho bà T.T.U.N (38 tuổi) sau khi làm rõ vụ việc lấy nhầm xe xảy ra tại một nhà thuốc trên địa bàn.

Công an phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau làm thủ tục để trao xe máy và tiền mặt cho bà N.

Trước đó, bà N. và bà T.T.K (30 tuổi) cùng đến mua thuốc tại một nhà thuốc ở phường Vĩnh Trạch. Cả 2 đều sử dụng xe máy có nhãn hiệu, màu sắc và kiểu dáng gần như giống hệt nhau.

Bà K. mượn xe của mẹ mình nên không nhớ biển số xe. Do đó, sau khi mua thuốc xong, bà K. đã vô tình lấy nhầm xe của bà N. rồi chạy thẳng về nhà. Ít phút sau, bà N. quay ra thì hoảng hốt khi phát hiện xe máy của mình không còn tại vị trí đậu ban đầu, trong khi bên trong cốp xe có 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Lo lắng về tài sản, bà N. lập tức trình báo Công an phường Vĩnh Trạch. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh và chỉ sau vài giờ đã xác định được nơi ở của người phụ nữ lấy nhầm xe.

Qua làm việc, công an xác định đây chỉ là sự cố do sơ suất, không có dấu hiệu tội phạm. Đáng chú ý, 2 chiếc xe không chỉ giống nhau về hình thức mà chìa khóa cũng đã mòn và gần như tương đồng nên khiến việc nhầm lẫn càng dễ xảy ra.

Sau khi được làm rõ, 2 bên đã nhận lại đúng phương tiện, toàn bộ tài sản trong cốp xe được trao trả nguyên vẹn.