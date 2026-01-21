VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

CLIP: Sự cố nhầm lẫn hy hữu của 2 người phụ nữ ở Cà Mau

Tin - ảnh - clip: Phúc Nguyên - Vân Du - Quốc Quang -

(NLĐO) – Qua làm việc, công an phường ở tỉnh Cà Mau xác định đây chỉ là sự cố do sơ suất, không có dấu hiệu tội phạm.

Video liên quan

Tay vợt Việt thua vì lý do hy hữu, có khả năng lỡ nội dung đơn nam SEA Games 33

Tay vợt Việt thua vì lý do hy hữu, có khả năng lỡ nội dung đơn nam SEA Games 33

Thể thao 11/12/2025
Xổ số miền Nam: Hy hữu người đàn ông trúng đặc biệt lần 2, chọn ngày tốt 20-11 đổi thưởng

Xổ số miền Nam: Hy hữu người đàn ông trúng đặc biệt lần 2, chọn ngày tốt 20-11 đổi thưởng

Kinh tế 20/11/2025
Người đàn ông ở Gia Lai tử vong hy hữu trong bão số 13

Người đàn ông ở Gia Lai tử vong hy hữu trong bão số 13

Xã hội 10/11/2025
Tai nạn hy hữu: Vỡ tinh hoàn khi đi chơi trong khu du lịch

Tai nạn hy hữu: Vỡ tinh hoàn khi đi chơi trong khu du lịch

Sức khỏe 23/10/2025

Chiều 21-1, Công an phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau cho biết đã làm thủ tục bàn giao xe máy và 100 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân cho bà T.T.U.N (38 tuổi) sau khi làm rõ vụ việc lấy nhầm xe xảy ra tại một nhà thuốc trên địa bàn.

Sự cố nhầm lẫn xe máy hy hữu giữa hai phụ nữ ở Cà Mau - Ảnh 1.

Sự cố nhầm lẫn xe máy hy hữu giữa hai phụ nữ ở Cà Mau - Ảnh 2.

Công an phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau làm thủ tục để trao xe máy và tiền mặt cho bà N.

Trước đó, bà N. và bà T.T.K (30 tuổi) cùng đến mua thuốc tại một nhà thuốc ở phường Vĩnh Trạch. Cả 2 đều sử dụng xe máy có nhãn hiệu, màu sắc và kiểu dáng gần như giống hệt nhau.

Bà K. mượn xe của mẹ mình nên không nhớ biển số xe. Do đó, sau khi mua thuốc xong, bà K. đã vô tình lấy nhầm xe của bà N. rồi chạy thẳng về nhà. Ít phút sau, bà N. quay ra thì hoảng hốt khi phát hiện xe máy của mình không còn tại vị trí đậu ban đầu, trong khi bên trong cốp xe có 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Lo lắng về tài sản, bà N. lập tức trình báo Công an phường Vĩnh Trạch. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh và chỉ sau vài giờ đã xác định được nơi ở của người phụ nữ lấy nhầm xe.

Qua làm việc, công an xác định đây chỉ là sự cố do sơ suất, không có dấu hiệu tội phạm. Đáng chú ý, 2 chiếc xe không chỉ giống nhau về hình thức mà chìa khóa cũng đã mòn và gần như tương đồng nên khiến việc nhầm lẫn càng dễ xảy ra.

Sau khi được làm rõ, 2 bên đã nhận lại đúng phương tiện, toàn bộ tài sản trong cốp xe được trao trả nguyên vẹn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo