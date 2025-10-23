HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Tai nạn hy hữu: Vỡ tinh hoàn khi đi chơi trong khu du lịch

Hải Yến

(NLĐO) - Trong lúc chơi xe đua công thức ở khu du lịch, bé trai tông vào lan can đường chắn, đập mạnh vào vùng hạ vị phải đưa đi cấp cứu.

Ngày 23-10, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu ca tai nạn hy hữu khi chơi đua xe công thức cho bé trai 13 tuổi, ở Lâm Đồng).

Tai nạn khó tin: Bé trai 13 tuổi “vỡ tinh hoàn” khi chơi xe đua mini trong khu du lịch - Ảnh 1.

Các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu ngay trong đêm để bảo tồn tinh hoàn cho bé trai. Ca mổ cũng gặp nhiều khó khăn vì tổn thương lâu ngày

Theo gia đình, trong lúc điều khiển xe, bé không may tông vào lan can chắn đường đua, té ngã, đập mạnh vào vùng hạ vị. Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị nội khoa, sau 5 ngày, vùng bìu phải sưng to, đau dữ dội, người nhà lập tức đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại bệnh viện, bé được siêu âm khẩn, kết quả cho thấy tinh hoàn phải bị vỡ, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu ngay trong đêm để bảo tồn tinh hoàn. Tuy nhiên, ca mổ gặp nhiều khó khăn do tổn thương lâu ngày, mô viêm dính chặt xung quanh, các bác sĩ phải bóc tách từng lớp mô rất khó khăn để cứu phần tinh hoàn còn lại.

BSCK2 Phan Tấn Đức, Trưởng Khoa Niệu-Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết những chấn thương vùng sinh dục ở trẻ thường bị cha mẹ xem nhẹ hoặc trì hoãn điều trị, trong khi đây là khu vực cực kỳ nhạy cảm vì có thể bỏ sót xoắn tinh hoàn. 

"Xoắn tinh hoàn nếu không phát hiện và can thiệp kịp thời trong vòng 6 giờ, mô tinh hoàn có thể hoại tử, buộc phải cắt bỏ, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau" - BS Đức cảnh báo.

BS Đức khuyến nghị phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi thấy con than đau vùng bìu, sưng, đỏ hoặc đổi màu, đặc biệt sau khi bị té ngã hay va chạm mạnh. Phẫu thuật sớm giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng và đảm bảo chức năng sinh sản trong tương lai.

"Sự việc trên cũng là hồi chuông cảnh báo về an toàn trong các khu vui chơi giải trí, nhất là những trò chơi mang tính tốc độ hoặc va chạm mạnh. Trẻ em cần được trang bị đồ bảo hộ phù hợp và có người lớn giám sát chặt chẽ để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra"-BS Đức khuyến cáo thêm.

Tin liên quan

Nguy cơ mất tinh hoàn từ cơn đau vùng kín bị xem nhẹ

Nguy cơ mất tinh hoàn từ cơn đau vùng kín bị xem nhẹ

(NLĐO) - Xoắn tinh hoàn là bệnh nguy hiểm ở vùng kín, dễ bị chẩn đoán nhầm, nếu chậm xử trí trẻ có nguy cơ mất tinh hoàn, ảnh hưởng sinh sản.

Mổ khẩn trong đêm cứu bé gái bị chấn thương vùng kín nghiêm trọng

(NLĐO) - Một bé gái chơi patin không may trượt té dẫn đến chấn thương chảy máu vùng kín nghiêm trọng được các bác sĩ mổ cấp cứu trong đêm.

Tổn thương vùng kín vì tai nạn ngã cây, ngã ghế

(NLĐO) - Người phụ nữ 35 tuổi phải làm hậu môn nhân tạo do tai nạn ngã cây khiến vùng hậu môn bị vật nhọn đâm thủng.

Bệnh viện Nhi đồng 2 tai nạn vỡ tinh hoàn chấn thương tinh hoàn chấn thương vùng kín
