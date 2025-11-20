Xổ số miền Nam: Hy hữu người đàn ông trúng đặc biệt lần 2, chọn ngày tốt 20-11 đổi thưởng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Hy hữu người đàn ông trúng đặc biệt lần 2, chọn ngày tốt 20-11 đổi thưởng

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ miền Nam ghi nhận một người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp trúng đặc biệt vé số Vũng Tàu, chọn ngày 20-11 để đổi thưởng.

Trưa 20-11, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang trên đường từ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trở về sau khi sang đây đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 627072) 4 tờ vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng ngày 11-11.

Người đàn ông Đồng Tháp trúng đặc biệt Xổ số miền Nam lần 2 chọn ngày đổi thưởng - Ảnh 1.

Anh Lưu Quốc Duy vừa đổi thưởng giải đặc biệt cho người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Duy

"Anh khách trúng đặc biệt lần thứ 2. Vì là lần thứ 2 nên anh ấy không vội đổi thưởng liền mà chọn ngày lành tháng tốt để đổi thưởng" – anh Duy thông tin.

Ngoài đổi thưởng giải đặc biệt, đại lý vé số Duy cũng vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải nhất tổng cộng 420 triệu đồng đối với vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng ngày 19-11. Dãy số trúng giải nhất của vé số Cần Thơ là 31978.

Ngày 16-11, đại lý vé số Duy cũng đã đổi thưởng cho một nữ khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 401727) 5 tờ vé số Đà Lạt của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng.

"Chị ấy trúng 10 tỉ đồng, gọi điện thoại kêu đại lý đến đổi thưởng trong đêm nhưng em hẹn sáng" – anh Duy thông tin.

Người đàn ông Đồng Tháp trúng đặc biệt Xổ số miền Nam lần 2 chọn ngày đổi thưởng - Ảnh 2.

Đại lý vé số Duy vừa đổi thưởng cho người trúng giải nhất tổng cộng 420 triệu đồng. Ảnh: ĐLVS Duy

Đại lý vé số Duy là một trong những đại lý vé số ở khu vực phía Nam thường xuyên bán trúng giải đặc biệt hoặc được khách hàng trúng những giải thưởng lớn chọn làm nơi đổi thưởng.

Tin liên quan

Thông tin mới về phương án sắp xếp các công ty xổ số kiến thiết

Thông tin mới về phương án sắp xếp các công ty xổ số kiến thiết

(NLĐO)- Theo phương án sắp xếp doanh nghiệp, tổ chức lại thị trường xổ số, mỗi tỉnh, thành phố chỉ có 1 doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Xổ số miền Nam: Lộ diện nhiều người trúng đặc biệt vé số Bạc Liêu, Bến Tre, TP HCM

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam ghi nhận thêm những chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt vé số Bạc Liêu, Bến Tre và TP HCM

Xổ số miền Nam: 2 người đàn ông trúng đặc biệt 28 tỉ đồng

(NLĐO) - Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam ghi nhận giải đặc biệt vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh Lâm Đồng, chủ nhân 14 tờ vé số là 2 người đàn ông.

vé số XSMN tỉnh Đồng Tháp XSKT xổ số miền nam giải đặc biệt kết quả xổ số miền nam 20-11 Ngày nhà giái Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo