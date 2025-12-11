Tay vợt Việt thua vì lý do hy hữu, có khả năng lỡ nội dung đơn nam SEA Games 33

Tại nội dung đồng đội nam, tuyển Quần vợt Việt Nam chạm trán với Indonesia ở tứ kết. Mở màn cho nội dung này, Văn Phương là tay vợt ra sân cho Việt Nam.

Ở trận đơn đầu tiên này, Văn Phương để thua trong set 1 nhưng kịp thời gỡ hòa 1-1, để kéo trận đấu vào set quyết định.

Thời điểm Văn Phương bẻ game giao bóng quan trọng để nâng tỉ số lên 4-3, và dẫn 30-0 ở game giao bóng của bản thân thì bất ngờ chấn thương. Sau hơn 4 phút, tay vợt Việt Nam vẫn không thể gượng dậy dù được đội ngũ y tế hỗ trợ, đã bị xử thua dù đang có lợi thế về điểm số.

Chung cuộc, Văn Phương thất bại 1-2 (4-6, 7-6, 4-5) và để tuyển Indonesia dẫn trước 1-0 trong cuộc đua với Việt Nam. Với chấn thương này, Văn Phương đang bỏ ngỏ khả năng ra sân ở nội dung đơn nam khi diễn ra vào ngày 13-12.

Tuyển Việt Nam ở nội dung đồng đội nam vẫn còn hy vọng khi còn 1 nội dung đơn nam và đôi nam để ngược dòng.

Trước đó, nội dung đồng đội nữ tuyển nữ Việt Nam đã thất bại 1-2 trước Philippines. Điểm số duy nhất thuộc về chiến thắng của tay vợt nữ Savanna Lý Nguyễn.