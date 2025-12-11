Tay vợt Việt thua vì lý do hy hữu, có khả năng lỡ nội dung đơn nam SEA Games 33

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tay vợt Việt thua vì lý do hy hữu, có khả năng lỡ nội dung đơn nam SEA Games 33

Quốc An

(NLĐO) - Trong ngày ra quân của đồng đội nam Quần vợt, Văn Phương có trận ra sân đầu tiên khi đang dẫn trước trong set 3 thì chấn thương và chấp nhận thua cuộc.

Tại nội dung đồng đội nam, tuyển Quần vợt Việt Nam chạm trán với Indonesia ở tứ kết. Mở màn cho nội dung này, Văn Phương là tay vợt ra sân cho Việt Nam.

Ở trận đơn đầu tiên này, Văn Phương để thua trong set 1 nhưng kịp thời gỡ hòa 1-1, để kéo trận đấu vào set quyết định.

Thời điểm Văn Phương bẻ game giao bóng quan trọng để nâng tỉ số lên 4-3, và dẫn 30-0 ở game giao bóng của bản thân thì bất ngờ chấn thương. Sau hơn 4 phút, tay vợt Việt Nam vẫn không thể gượng dậy dù được đội ngũ y tế hỗ trợ, đã bị xử thua dù đang có lợi thế về điểm số.

Quần vợt Việt thua vì lý do hy hữu, VĐV có khả năng lỡ đơn nam - Ảnh 1.

Chung cuộc, Văn Phương thất bại 1-2 (4-6, 7-6, 4-5) và để tuyển Indonesia dẫn trước 1-0 trong cuộc đua với Việt Nam. Với chấn thương này, Văn Phương đang bỏ ngỏ khả năng ra sân ở nội dung đơn nam khi diễn ra vào ngày 13-12.

Tuyển Việt Nam ở nội dung đồng đội nam vẫn còn hy vọng khi còn 1 nội dung đơn nam và đôi nam để ngược dòng.

Trước đó, nội dung đồng đội nữ tuyển nữ Việt Nam đã thất bại 1-2 trước Philippines. Điểm số duy nhất thuộc về chiến thắng của tay vợt nữ Savanna Lý Nguyễn.

Tin liên quan

Tuyển quần vợt Việt Nam xuất quân dự SEA Games 33

Tuyển quần vợt Việt Nam xuất quân dự SEA Games 33

(NLĐO) - Hướng tới SEA Games 33, tuyển quần vợt Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân và động viên tinh thần của hai đội tuyển nam, nữ.

Ngôi sao quần vợt Carlos Alcaraz và hai con số 1

(NLĐO) - Ai cũng nghĩ Alcaraz sẽ dễ dàng đạt vị trí số 1 thế giới 2025, thì bất ngờ đã xảy ra: Alcaraz bị loại ngay trận đầu tiên ở Paris Master.

Khởi tranh Giải Quần vợt Billie Jean King Cup nhóm III - Asia/Oceania

(NLĐO) - Giải Billie Jean King Cup nhóm III - ASIA/OCEANIA đã khởi tranh, chủ nhà Việt Nam sẽ tranh tài cùng các quốc gia và vùng lãnh thồ trong khu vực.

SEA Games quần vợt Việt Nam Văn Phương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo