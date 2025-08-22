CLIP: Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gây "sốt" khi hát ca khúc "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó"

Xuất hiện tại sự kiện khánh thành Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC) ở TP HCM mới đây với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo không chỉ phát biểu mà còn khiến nhiều người bất ngờ khi thể hiện ca khúc gắn liền với lịch sử cách mạng.

Nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thể hiện ca khúc "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó" trước quan khách.

Video bài hát của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ giọng hát và tài năng của nữ doanh nhân giàu thứ hai Việt Nam.

Theo cập nhật của Forbes sáng 22-8, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch hãng hàng không Vietjet kiêm Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, đã tăng lên 3,7 tỉ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 1 tỉ USD so với cuối năm 2024.

Với khối tài sản này, bà tiếp tục giữ vị trí người giàu thứ hai Việt Nam, sau ông Phạm Nhật Vượng, đồng thời đứng thứ 1.049 trong danh sách tỉ phú thế giới.

