VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Kinh tế
image

CLIP: Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gây "sốt" khi hát ca khúc "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó"

Thái Phương -

22/08/2025 14:55

(NLĐO) – Nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gây ấn tượng mạnh khi bất ngờ cất tiếng hát tại lễ khánh thành Saigon Marina IFC

Video liên quan

Cổ phiếu của các tỉ phú Việt bị bán mạnh, VN-Index giảm hơn 40 điểm

Cổ phiếu của các tỉ phú Việt bị bán mạnh, VN-Index giảm hơn 40 điểm

Kinh tế 22/08/2025
Tài sản của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng vùn vụt

Tài sản của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng vùn vụt

Kinh tế 22/08/2025
4 tỉ phú giàu nhất Việt Nam cùng xuất hiện tại lễ khởi công, khánh thành 250 dự án

4 tỉ phú giàu nhất Việt Nam cùng xuất hiện tại lễ khởi công, khánh thành 250 dự án

Kinh tế 19/08/2025
Tỉ phú, siêu sao bóng đá được miễn visa, du lịch Việt Nam cần làm gì để thu hút?

Tỉ phú, siêu sao bóng đá được miễn visa, du lịch Việt Nam cần làm gì để thu hút?

Kinh tế 10/08/2025

Xuất hiện tại sự kiện khánh thành Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC) ở TP HCM mới đây với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo không chỉ phát biểu mà còn khiến nhiều người bất ngờ khi thể hiện ca khúc gắn liền với lịch sử cách mạng. 

TIN LIÊN QUAN

Nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thể hiện ca khúc "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó" trước quan khách. 

Video bài hát của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ giọng hát và tài năng của nữ doanh nhân giàu thứ hai Việt Nam. 

Theo cập nhật của Forbes sáng 22-8, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch hãng hàng không Vietjet kiêm Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, đã tăng lên 3,7 tỉ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 1 tỉ USD so với cuối năm 2024.

Với khối tài sản này, bà tiếp tục giữ vị trí người giàu thứ hai Việt Nam, sau ông Phạm Nhật Vượng, đồng thời đứng thứ 1.049 trong danh sách tỉ phú thế giới.

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo hát tại lễ khánh thành Saigon Marina IFC - Ảnh 2.

Nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thể hiện ca khúc "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó" trước quan khách



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo