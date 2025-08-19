Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Sự xuất hiện này khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân và khối kinh tế tư nhân trong hành trình đồng hành sự phát triển của đất nước.

Ngày 19-8, tại đại lễ khởi công và khánh thành 250 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỉ đồng, bên cạnh sự hiện diện và chỉ đạo của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, còn có sự góp mặt của nhiều doanh nhân, những nhà đầu tư, đơn vị thi công giữ vai trò quan trọng trong các dự án trọng điểm.

Đáng chú ý, có sự góp mặt của các doanh nhân nổi tiếng ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch Vietjet), ông Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát), cùng ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank).

Sự xuất hiện này một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân và khối kinh tế tư nhân trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Tại lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sáng nay, Tập đoàn Vingroup đón nhận Huân chương lao động hạng nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tổ chức triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và đưa vào hoạt động sớm 15 tháng.

Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án- Ảnh 1.

Tập đoàn Vingroup đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất Nguồn: Vingroup

Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án- Ảnh 2.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup tham dự sự kiện Nguồn: Thitruongtaichinhtiente

Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ Ảnh: PHI HÙNG

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là công trình trọng điểm cấp Nhà nước, thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Dự án có tổng quy mô lên tới 900.000 m2, được kỳ vọng là điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu toàn cầu và là biểu tượng phát triển mới của Thủ đô.

Công trình được khởi công vào ngày 30-8-2024, bàn giao mặt bằng vào ngày 27-6-2025 - chỉ sau gần 10 tháng thi công, vượt tiến độ tới 15 tháng so với kế hoạch.

Đây là tiến độ thi công thần tốc chưa từng có trong điều kiện thách thức về kỹ thuật xây dựng cũng như độ khó của kết cấu vòm khổng lồ từ thép siêu trường, siêu trọng.

Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án- Ảnh 4.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là công trình trọng điểm cấp Nhà nước, thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là tổ hợp triển lãm có quy mô và tầm vóc top đầu toàn cầu. Trong đó, tâm điểm là nhà triển lãm Kim Quy - nhà triển lãm hình tròn lớn bậc nhất thế giới có diện tích khoảng 130.000 m2, độ cao khu vực trung tâm lên đến 56m.

Cùng với nhà triển lãm Kim Quy, Vingroup còn kiến tạo hệ sinh thái triển lãm đa dạng với 4 sân ngoài trời (Đông – Tây – Nam - Bắc), Trung tâm Hội nghị VinPalace đẳng cấp quốc tế, công viên cây xanh, mặt nước; nhà để xe siêu lớn…

Tại TP HCM, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Lễ khánh thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Tại đây, có sự xuất hiện của nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án- Ảnh 5.

Nguồn: Zing News

Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án- Ảnh 6.

Phó Chủ tịch HDBank, TS Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu từ điểm cầu Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina TP HCM sáng 19-8, trong chương trình lễ khởi công, khánh thành trực tuyến do Chính phủ tổ chức. Nguồn: Người đưa tin

Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án- Ảnh 7.

Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án- Ảnh 8.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Lễ khánh thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina

Dự án đánh dấu bước khởi đầu cho lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM.

Saigon Marina IFC nằm ở khu vực Ba Son, mảnh đất từng gắn liền với lịch sử ngành công nghiệp đóng tàu và thương cảng Sài Gòn. Vị trí này được đánh giá là chiến lược, khi vừa nằm sát bờ sông Sài Gòn, vừa tiếp giáp các trục giao thương trọng điểm như đại lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ và kết nối nhanh đến các khu hành chính, kinh doanh trung tâm.

Công trình cao 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m² trên khu đất hơn 6.000 m², là một trong những tòa nhà cao nhất TPHCM. Saigon Marina IFC được thiết kế đa chức năng, gồm văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn, không gian hội họp và các tiện ích cao cấp, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 người làm việc thường xuyên.

Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án- Ảnh 9.
Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án- Ảnh 10.
Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án- Ảnh 11.
Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án- Ảnh 12.

Saigon Marina IFC nằm ở vị trí đẹp, có tầm nhìn bao quát toàn cảnh Thủ Thiêm Ảnh: Báo Nhân Dân

Tại lễ khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) có sự xuất hiện của tỉ phú Hồ Hùng Anh.

Sân bay Gia Bình dự kiến sẽ rộng hơn sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha).

Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án- Ảnh 13.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank, tại lễ khởi công dự án. Ảnh: Zing News/ Việt Hà

Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án- Ảnh 14.

Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Dự án có công suất thiết kế tới 50 triệu hành khách/năm. Đây sẽ là cửa ngõ hàng không mới, chia sẻ áp lực với sân bay Nội Bài (Hà Nội) và mở rộng kết nối quốc tế cho toàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Tâm – Giai đoạn 1 và Cảng Bãi Gốc .

Dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm có quy mô sử dụng đất khoảng 491 ha; tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng. Khu công nghiệp Hòa Tâm được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng với mục tiêu sẽ phục vụ cho việc hình thành Khu liên hợp gang thép Hòa Phát có công suất dự kiến 6 triệu tấn.

Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án- Ảnh 15.

Đại diện Bộ Công Thương, ban ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn Hòa Phát cùng bấm nút khởi động dự án Nguồn: Hòa Phát

Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án- Ảnh 16.

Ôông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, phát biểu tại sự kiện Ảnh: Hòa Phát

Dự án Cảng Bãi Gốc tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk được chia làm 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư khoảng 24.000 tỉ đồng. Dự án Cảng Bãi Gốc sẽ phục vụ trực tiếp nhu cầu hình thành và phát triển khu công nghiệp Hòa Tâm, liên hợp lọc dầu, luyện kim và ngành năng lượng tại khu vực.

Cảng có quy mô gồm 13 bến cập tàu chuyên dùng có tải trọng tới 250.000 DWT; 06 bến cập tàu tổng hợp trọng tải đến 50.000 DWT; 06 bến xuất hàng lỏng/khí trọng tải đến 50.000DWT và 01 bến SPM. Trước 2030, cảng được xây dựng đảm bảo bốc dỡ, khai thác lượng hàng hóa khoảng 26 triệu tấn/ năm.

Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án- Ảnh 17.

Phối cảnh KCN Hòa Tâm và cảng Bãi Gốc. Ảnh: B.N


Tin liên quan

22 dự án nhà ở xã hội vừa khởi công sáng 19-8

22 dự án nhà ở xã hội vừa khởi công sáng 19-8

(NLĐO) - 22 dự án nhà ở xã hội được khởi công tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước, góp phần tăng nguồn cung nhà ở dành cho người thu nhập thấp.

Quảng Trị khởi công loạt dự án ngàn tỉ, thông xe tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

(NLĐO) – Tỉnh Quảng Trị vừa đồng loạt động thổ, khánh thành nhiều dự án hạ tầng, năng lượng và đô thị quy mô lớn.

Loạt dự án lớn ở Đồng Nai đồng loạt khởi công dịp 19-8

(NLĐO) - Tỉnh Đồng Nai sẽ khởi công hàng loạt dự án gồm đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng...

Nguyễn Thị Phương Thảo Phạm Nhật Vượng Hồ Hùng Anh tỉ phú USD
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo