Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn xuất hiện tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án

Ngày 19-8, tại đại lễ khởi công và khánh thành 250 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỉ đồng, bên cạnh sự hiện diện và chỉ đạo của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, còn có sự góp mặt của nhiều doanh nhân, những nhà đầu tư, đơn vị thi công giữ vai trò quan trọng trong các dự án trọng điểm.

Đáng chú ý, có sự góp mặt của các doanh nhân nổi tiếng ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch Vietjet), ông Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát), cùng ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank).

Sự xuất hiện này một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân và khối kinh tế tư nhân trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Tại lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sáng nay, Tập đoàn Vingroup đón nhận Huân chương lao động hạng nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tổ chức triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và đưa vào hoạt động sớm 15 tháng.

Tập đoàn Vingroup đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup tham dự sự kiện

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là công trình trọng điểm cấp Nhà nước, thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Dự án có tổng quy mô lên tới 900.000 m2, được kỳ vọng là điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu toàn cầu và là biểu tượng phát triển mới của Thủ đô.

Công trình được khởi công vào ngày 30-8-2024, bàn giao mặt bằng vào ngày 27-6-2025 - chỉ sau gần 10 tháng thi công, vượt tiến độ tới 15 tháng so với kế hoạch.

Đây là tiến độ thi công thần tốc chưa từng có trong điều kiện thách thức về kỹ thuật xây dựng cũng như độ khó của kết cấu vòm khổng lồ từ thép siêu trường, siêu trọng.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là công trình trọng điểm cấp Nhà nước, thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là tổ hợp triển lãm có quy mô và tầm vóc top đầu toàn cầu. Trong đó, tâm điểm là nhà triển lãm Kim Quy - nhà triển lãm hình tròn lớn bậc nhất thế giới có diện tích khoảng 130.000 m2, độ cao khu vực trung tâm lên đến 56m.

Cùng với nhà triển lãm Kim Quy, Vingroup còn kiến tạo hệ sinh thái triển lãm đa dạng với 4 sân ngoài trời (Đông – Tây – Nam - Bắc), Trung tâm Hội nghị VinPalace đẳng cấp quốc tế, công viên cây xanh, mặt nước; nhà để xe siêu lớn…

Tại TP HCM, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Lễ khánh thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Tại đây, có sự xuất hiện của nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Phó Chủ tịch HDBank, TS Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu từ điểm cầu Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina TP HCM sáng 19-8, trong chương trình lễ khởi công, khánh thành trực tuyến do Chính phủ tổ chức. Nguồn: Người đưa tin

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Lễ khánh thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina

Dự án đánh dấu bước khởi đầu cho lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM.

Saigon Marina IFC nằm ở khu vực Ba Son, mảnh đất từng gắn liền với lịch sử ngành công nghiệp đóng tàu và thương cảng Sài Gòn. Vị trí này được đánh giá là chiến lược, khi vừa nằm sát bờ sông Sài Gòn, vừa tiếp giáp các trục giao thương trọng điểm như đại lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ và kết nối nhanh đến các khu hành chính, kinh doanh trung tâm.

Công trình cao 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m² trên khu đất hơn 6.000 m², là một trong những tòa nhà cao nhất TPHCM. Saigon Marina IFC được thiết kế đa chức năng, gồm văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn, không gian hội họp và các tiện ích cao cấp, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 người làm việc thường xuyên.

Saigon Marina IFC nằm ở vị trí đẹp, có tầm nhìn bao quát toàn cảnh Thủ Thiêm

Tại lễ khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) có sự xuất hiện của tỉ phú Hồ Hùng Anh.

Sân bay Gia Bình dự kiến sẽ rộng hơn sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha).

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank, tại lễ khởi công dự án.

Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Dự án có công suất thiết kế tới 50 triệu hành khách/năm. Đây sẽ là cửa ngõ hàng không mới, chia sẻ áp lực với sân bay Nội Bài (Hà Nội) và mở rộng kết nối quốc tế cho toàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Tâm – Giai đoạn 1 và Cảng Bãi Gốc .

Dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm có quy mô sử dụng đất khoảng 491 ha; tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng. Khu công nghiệp Hòa Tâm được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng với mục tiêu sẽ phục vụ cho việc hình thành Khu liên hợp gang thép Hòa Phát có công suất dự kiến 6 triệu tấn.

Đại diện Bộ Công Thương, ban ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn Hòa Phát cùng bấm nút khởi động dự án

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, phát biểu tại sự kiện

Dự án Cảng Bãi Gốc tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk được chia làm 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư khoảng 24.000 tỉ đồng. Dự án Cảng Bãi Gốc sẽ phục vụ trực tiếp nhu cầu hình thành và phát triển khu công nghiệp Hòa Tâm, liên hợp lọc dầu, luyện kim và ngành năng lượng tại khu vực.

Cảng có quy mô gồm 13 bến cập tàu chuyên dùng có tải trọng tới 250.000 DWT; 06 bến cập tàu tổng hợp trọng tải đến 50.000 DWT; 06 bến xuất hàng lỏng/khí trọng tải đến 50.000DWT và 01 bến SPM. Trước 2030, cảng được xây dựng đảm bảo bốc dỡ, khai thác lượng hàng hóa khoảng 26 triệu tấn/ năm.

Phối cảnh KCN Hòa Tâm và cảng Bãi Gốc.




