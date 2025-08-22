Theo cập nhật của Forbes sáng 22-8, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Hãng hàng không Vietjet kiêm Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, đã tăng lên 3,7 tỉ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 1 tỉ USD so với cuối năm 2024.

Với khối tài sản này, bà tiếp tục giữ vị trí người giàu thứ hai Việt Nam, sau ông Phạm Nhật Vượng, đồng thời đứng thứ 1.049 trong danh sách tỉ phú thế giới.

Sự gia tăng tài sản của nữ tỉ phú gắn liền với đà tăng mạnh của các cổ phiếu Vietjet (VJC) và HDBank (HDBank) trên thị trường chứng khoán. Từ đầu năm 2025, cổ phiếu HDB của HDBank đã tăng hơn 28%, hiện quanh mức 33.000 đồng/cổ phiếu; nếu tính từ đáy hồi tháng 4, mức tăng vượt đã 50%.

Trong khi đó, cổ phiếu VJC của Vietjet Air tăng dựng đứng từ khoảng 90.000 đồng lên hơn 140.000 đồng, tương đương tăng 64% chỉ trong hai tháng, giúp tài sản của bà Thảo tăng vùn vụt.

Thống kê cho thấy bà Thảo đang trực tiếp nắm giữ hơn 47,4 triệu cổ phiếu VJC và 137,7 triệu cổ phiếu HDB.

Hiện Việt Nam có 5 tỉ phú USD được Forbes công nhận. Ngoài ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, còn có ông Trần Đình Long (Hòa Phát) với 2,7 tỉ USD, ông Hồ Hùng Anh (Techcombank) với 2,7 tỉ USD và ông Nguyễn Đăng Quang (Masan Group) với 1,2 tỉ USD.

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tại sự kiện khánh thành Saigon Marina IFC

Ngày 19-8 vừa qua, bà Nguyễn Thị Phương Thảo xuất hiện tại lễ khánh thành Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC), một trong 80 công trình trọng điểm nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM.

Phát biểu tại sự kiện, bà kỳ vọng Saigon Marina IFC sẽ trở thành điểm hội tụ của ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ và logistics, nơi làm việc của hơn 10.000 chuyên gia mỗi ngày..

Saigon Marina IFC cao 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích hơn 106.000 m², trong đó 87.000 m² là văn phòng hạng A. Công trình đạt chuẩn LEED Gold, với hơn 30% diện tích dành cho không gian xanh, cùng hệ thống LED toàn mặt dựng và quảng trường nhạc nước, được kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị hiện đại.