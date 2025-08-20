HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cận cảnh tòa tháp tài chính quốc tế 55 tầng đầu tiên ở TP HCM

Thái Phương

(NLĐO) - Tòa tháp Saigon Marina IFC là công trình đầu tiên mở đầu cho hành trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM.

Cận cảnh tòa tháp tài chính quốc tế 55 tầng đầu tiên ở TP HCM- Ảnh 1.

Ngày 19-8, Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC) cao 55 tầng, cao thứ 3 Việt Nam đã chính thức được khánh thành. Đây là một trong 80 công trình trọng điểm chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh, đồng thời đánh dấu cột mốc khởi đầu cho tiến trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM.

Cận cảnh tòa tháp tài chính quốc tế 55 tầng đầu tiên ở TP HCM- Ảnh 2.
Cận cảnh tòa tháp tài chính quốc tế 55 tầng đầu tiên ở TP HCM- Ảnh 3.
Cận cảnh tòa tháp tài chính quốc tế 55 tầng đầu tiên ở TP HCM- Ảnh 4.


Cận cảnh tòa tháp tài chính quốc tế 55 tầng đầu tiên ở TP HCM- Ảnh 5.

Tòa tháp Saigon Marina IFC gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 106.000 m², trong đó khoảng 87.000 m² dành cho văn phòng hạng A; phần diện tích còn lại được bố trí làm trung tâm thương mại, nhà hàng, không gian phòng họp và các tiện ích cao cấp. Đây là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, do HDBank cùng các đối tác xây dựng và phát triển.

Cận cảnh tòa tháp tài chính quốc tế 55 tầng đầu tiên ở TP HCM- Ảnh 6.

Tòa tháp Saigon Marina IFC tọa lạc trên khu đất Ba Son số 2A Tôn Đức Thắng, TP HCM, nơi từng gắn liền với lịch sử ngành công nghiệp đóng tàu và thương cảng Sài Gòn xưa. Công trình đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng TP HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế, động lực then chốt của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới

Cận cảnh tòa tháp tài chính quốc tế 55 tầng đầu tiên ở TP HCM- Ảnh 7.

Điểm nhấn kiến trúc của tòa tháp là hệ thống LED toàn mặt dựng có khả năng trình chiếu ánh sáng nghệ thuật sống động, kết hợp cùng quảng trường nhạc nước hiện đại giúp Saigon Marina IFC trở thành “ngọn hải đăng” của nền kinh tế đô thị hiện đại.

Cận cảnh tòa tháp tài chính quốc tế 55 tầng đầu tiên ở TP HCM- Ảnh 8.
Cận cảnh tòa tháp tài chính quốc tế 55 tầng đầu tiên ở TP HCM- Ảnh 9.
Cận cảnh tòa tháp tài chính quốc tế 55 tầng đầu tiên ở TP HCM- Ảnh 10.

Saigon Marina IFC là công trình khánh thành đầu tiên thuộc vùng trung tâm tài chính quốc tế TP HCM, khởi đầu cho việc hiện thực hóa Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Công trình này sẽ là điểm nhấn quan trọng để thu hút dòng vốn, nhân tài và công nghệ toàn cầu...

Cận cảnh tòa tháp tài chính quốc tế 55 tầng đầu tiên ở TP HCM- Ảnh 11.

Nơi đây sẽ là điểm hẹn của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistics với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hằng ngày. Khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW, đang khẳng định vai trò tiên phong.

Cận cảnh tòa tháp tài chính quốc tế 55 tầng đầu tiên ở TP HCM- Ảnh 12.
Cận cảnh tòa tháp tài chính quốc tế 55 tầng đầu tiên ở TP HCM- Ảnh 13.
Cận cảnh tòa tháp tài chính quốc tế 55 tầng đầu tiên ở TP HCM- Ảnh 14.

Saigon Marina IFC không chỉ mở ra một không gian làm việc cho hàng chục ngàn chuyên gia tài chính, mà còn là nơi thử nghiệm các mô hình tài chính hiện đại, phát triển kinh tế số, tài chính xanh, gắn kết dòng vốn trong nước với thị trường quốc tế... 

