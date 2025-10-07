Clip tia sét cực mạnh "xé toạc" bầu trời tại Hà Nội

Sáng 7-10, mưa dông dữ dội kéo dài từ rạng sáng khiến Hà Nội chìm trong biển nước. Nhiều tuyến phố nội thành ngập cục bộ, giao thông hỗn loạn khi người dân đổ ra đường đi làm. Ở một số khu vực, nước ngập sâu đến nửa bánh xe, khiến hàng loạt phương tiện chết máy, người dân di chuyển khó khăn.

Khi nhiều người vẫn đang loay hoay tìm đường tránh ngập, khoảng 7 giờ, bầu trời khu đô thị Văn Quán (phường Hà Đông) bất ngờ sáng rực bởi một luồng sét cực mạnh. Hiện tượng thiên nhiên đột ngột này được chị Nguyễn Cúc (Hà Nội) ghi lại.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn cảnh báo trong những ngày đầu tháng 10, khu vực Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, gây mưa lớn kèm nguy cơ sấm sét, gió giật mạnh. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường khi có giông, không trú dưới gốc cây lớn hoặc gần cột điện để đảm bảo an toàn.

Cập nhật 69 điểm ngập úng ở Hà Nội sáng 7-10 Lưu vực Tô Lịch: Thụy Khuê (trường Chu Văn An - dốc La Pho), Mạc Thị Bưởi, phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Bùi Xương Trạch (từ số 49 đến 93 Bùi Xương Trạch), Huỳnh Thúc Kháng (ngã ba Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng), Thành Công (trước UBND phường). Lưu vực sông Nhuệ: Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Lê Đức Thọ (quảng trường SVĐ Mỹ Đình), Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hòa), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau Keangnam), Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Hoàng Quốc Việt, Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội), Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Cung (cây xăng A38), Trần Bình (từ UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Nguyễn Trãi (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - bên chẵn, làn xe buýt), Quan Nhân, Quang Trung (trước Trường THPT Nguyễn Huệ), Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê), Yên Nghĩa (từ bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), phố Xốm (đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát), Lê Lợi - Trần Hưng Đạo (khu vực xung quanh chợ Hà Đông), đường Quyết Thắng, Tô Hiệu (trước Chi cục Thuế và tòa nhà HUD3), Quốc lộ 6 (đoạn tổ dân phố 1+4, phường Yên Nghĩa), khu TT18, phường Phú La... Lưu vực Long Biên: Đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm), Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall), Cổ Linh (trước và đối diện trường THCS Long Biên), gầm chui xe lửa phố Thiên Đức.



