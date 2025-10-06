Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 11, đêm 5-10 và sáng 6-10, trên địa bàn nhiều xã của tỉnh Sơn La xảy ra mưa to đến rất to, gây ngập úng, sạt lở, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân, cơ quan, trường học, bệnh viện.

Video nước lũ cuồn cuộn đổ chảy vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Hồ . Nguồn: MXH

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Hồ cho biết do ảnh hưởng của mưa bão, hàng trăm mét tường rào của các hộ dân xung quanh bị đổ, tạo dòng chảy mạnh khiến nước lũ cuồn cuộn tràn vào khuôn viên bệnh viện.

Do nước lũ đổ về quá nhanh, rất nhiều máy móc, thiết bị y tế bị ngập và trôi theo dòng nước.

Hiện bệnh viện đang nỗ lực khắc phục hậu quả để sớm ổn định công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, thông tin kịp thời cho người dân; chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Mưa lớn do bão số 11 gây ra khiến nhiều khu vực tại Sơn La bị ngập sâu. Ảnh: MXH

Tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở, ngập sâu. Bố trí lực lượng, phương tiện túc trực 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo, chốt chặn tại các ngầm tràn nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Sơn La đã được huy động phối hợp với chính quyền các huyện, thị xã triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ di dời dân, khơi thông cống rãnh, đảm bảo giao thông thông suốt.