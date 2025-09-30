HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mưa lớn kéo dài, Hà Nội ngập nặng nhiều nơi

Thùy Linh

(NLĐO) - Từ sáng đến chiều 30-9, mưa lớn xảy ra trên diện rộng ở Hà Nội khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, giao thông hết sức khó khăn, nước tràn vào nhà dân

Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi và hoàn lưu sau bão, mưa lớn đã kéo dài ở Hà Nội từ hôm qua đến chiều nay 30-9 khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, xe ô tô, xe máy chết máy giữa dòng nước.

Người dân phải dắt bộ vì xe chết máy khu vực Trần Phú - Lê Trực


Chị Phạm Hào, đường Cổ Nhuế, cho biết do trường học cấp 2 của con ngập lụt sâu con nên được lực lượng quân đội hỗ trợ bằng xe quân dụng đưa về đến đầu ngõ.

Dự báo mưa lớn kéo dài hết hôm nay, ngập lụt khắp nơi

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo mưa lớn có thể kéo dài ở Hà Nội cũng như khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tới hết hôm nay 30-9. Tuy bão số 10 đã suy yếu và không còn ảnh hưởng trực tiếp, song hệ quả vẫn rất đáng lưu ý.

Mưa lớn kéo dài, Hà Nội ngập nặng nhiều nơi- Ảnh 2.

Bộ đội huy động xe quân dụng đến hỗ trợ đưa học sinh về nhà

Độ ẩm đất ở nhiều khu vực miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã bão hòa, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét trên các sườn dốc, khe suối.

Ông Khiêm khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Người dân đặt các bao cát ngăn nước tràn vào hầm để xe của các tòa nhà

Xe ô tô bị ngập sâu

Mưa lớn kéo dài, Hà Nội ngập nặng nhiều nơi- Ảnh 3.

Khu vực Khâm Thiên - Lê Duẩn ngập lụt

Mưa lớn kéo dài, Hà Nội ngập nặng nhiều nơi- Ảnh 4.

Đường Trường Chinh tắc nghẽn

Mưa lớn kéo dài, Hà Nội ngập nặng nhiều nơi- Ảnh 5.

Mưa lớn kéo dài, Hà Nội ngập nặng nhiều nơi- Ảnh 6.

Phố Tôn Đức Thắng ngập sâu, ùn tắc

Tin liên quan

Phó Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục lũ lụt tại Nghệ An

Phó Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục lũ lụt tại Nghệ An

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục lũ lụt tại Nghệ An.

VIDEO: Cận cảnh chạy lũ lụt của người dân Phúc Tân sau hơn 20 năm

(NLĐO) - Hơn 20 năm kể từ năm 2003, người dân phường Phúc Tân nằm kế khu phố cổ quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội mới phải di dời ra khỏi nhà vì nước đã ngập trắng do mưa lũ

Hơn 400.000 hộ dân ở miền Bắc mất điện vì lũ, lụt

(NLĐO) - Đến sáng 11-9, EVN khôi phục cung cấp điện cho 4,8 triệu khách hàng bị mất điện do bão Yagi (tương ứng tỉ lệ 81,3%), tuy nhiên lại có hơn 400 ngàn khách hàng bị mất điện do lũ, lụt.

bão số 10 bão mưa lụt Hà Nội mưa đường biển thành sông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo