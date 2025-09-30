Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi và hoàn lưu sau bão, mưa lớn đã kéo dài ở Hà Nội từ hôm qua đến chiều nay 30-9 khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, xe ô tô, xe máy chết máy giữa dòng nước.



Người dân phải dắt bộ vì xe chết máy khu vực Trần Phú - Lê Trực





Chị Phạm Hào, đường Cổ Nhuế, cho biết do trường học cấp 2 của con ngập lụt sâu con nên được lực lượng quân đội hỗ trợ bằng xe quân dụng đưa về đến đầu ngõ.

Dự báo mưa lớn kéo dài hết hôm nay, ngập lụt khắp nơi

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo mưa lớn có thể kéo dài ở Hà Nội cũng như khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tới hết hôm nay 30-9. Tuy bão số 10 đã suy yếu và không còn ảnh hưởng trực tiếp, song hệ quả vẫn rất đáng lưu ý.

Bộ đội huy động xe quân dụng đến hỗ trợ đưa học sinh về nhà

Độ ẩm đất ở nhiều khu vực miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã bão hòa, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét trên các sườn dốc, khe suối.

Ông Khiêm khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Người dân đặt các bao cát ngăn nước tràn vào hầm để xe của các tòa nhà

Xe ô tô bị ngập sâu

Khu vực Khâm Thiên - Lê Duẩn ngập lụt

Đường Trường Chinh tắc nghẽn