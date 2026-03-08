CLIP: Trải nghiệm thú vị của nữ sinh ở Cà Mau dịp 8-3

Ngày 8-3, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Trường THPT Bạc Liêu tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm thực tế tại một số điểm văn hóa – du lịch tiêu biểu trên địa bàn với chủ đề "Áo dài và Di sản văn hóa".
Chương trình có sự tham gia của đại diện Bảo tàng tỉnh Cà Mau, Ban Giám hiệu Trường THPT Bạc Liêu cùng khoảng 100 nữ sinh.
Tại chương trình, các em học sinh còn được giới thiệu về bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Cà Mau qua sắc thái văn hóa của ba dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa, cùng những thành tựu nổi bật của địa phương trong quá trình phát triển.
Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động giao lưu, trải nghiệm như thi hỏi - đáp kiến thức lịch sử, văn hóa Cà Mau và thi chụp ảnh đẹp với tà áo dài bên những công trình văn hóa - lịch sử. Những tà áo dài duyên dáng của nữ sinh đã tạo nên hình ảnh tươi trẻ, góp phần lan tỏa vẻ đẹp truyền thống gắn với di sản địa phương.
Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn góp phần giáo dục truyền thống, tôn vinh nét đẹp văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức bảo tồn di sản trong học sinh.
