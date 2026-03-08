VIDEO
CLIP: Trải nghiệm thú vị của nữ sinh ở Cà Mau dịp 8-3

Tin - video: Phúc Nguyên -

(NLĐO) - 100 nữ sinh ở Cà Mau hào hứng tham gia chương trình tham quan, trải nghiệm thực tế với chủ đề “Áo dài và Di sản văn hóa”

Ngày 8-3, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Trường THPT Bạc Liêu tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm thực tế tại một số điểm văn hóa – du lịch tiêu biểu trên địa bàn với chủ đề "Áo dài và Di sản văn hóa".

CLIP: Trải nghiệm thú vị của học sinh ở Cà Mau dịp 8-3 - Ảnh 1.

CLIP: Trải nghiệm thú vị của học sinh ở Cà Mau dịp 8-3 - Ảnh 2.

CLIP: Trải nghiệm thú vị của học sinh ở Cà Mau dịp 8-3 - Ảnh 3.

Thầy và trò Trường THPT Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau tham quan Bảo tàng tổng hợp tỉnh Cà Mau

Chương trình có sự tham gia của đại diện Bảo tàng tỉnh Cà Mau, Ban Giám hiệu Trường THPT Bạc Liêu cùng khoảng 100 nữ sinh.

CLIP: Trải nghiệm thú vị của học sinh ở Cà Mau dịp 8-3 - Ảnh 4.

Các thuyết minh viên giới thiệu các không gian trưng bày tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Cà Mau

CLIP: Trải nghiệm thú vị của học sinh ở Cà Mau dịp 8-3 - Ảnh 5.

Các em học sinh tìm hiểu về Bảo tàng tổng hợp tỉnh Cà Mau bằng công nghệ số

CLIP: Trải nghiệm thú vị của học sinh ở Cà Mau dịp 8-3 - Ảnh 6.

CLIP: Trải nghiệm thú vị của học sinh ở Cà Mau dịp 8-3 - Ảnh 7.

CLIP: Trải nghiệm thú vị của học sinh ở Cà Mau dịp 8-3 - Ảnh 8.

Các em học sinh tham gia thi chụp ảnh quảng bá áo dài và các điểm du lịch - văn hoá

CLIP: Trải nghiệm thú vị của học sinh ở Cà Mau dịp 8-3 - Ảnh 9.

Các học sinh tham gia hỏi - đáp về lịch sử, văn hoá Cà Mau

CLIP: Trải nghiệm thú vị của học sinh ở Cà Mau dịp 8-3 - Ảnh 10.

Các em học sinh nghe giới thiệu về chân dung các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ qua các thời kỳ

CLIP: Trải nghiệm thú vị của học sinh ở Cà Mau dịp 8-3 - Ảnh 11.

Tham quan Bảo tàng lịch sử Đảng bộ tỉnh

CLIP: Trải nghiệm thú vị của học sinh ở Cà Mau dịp 8-3 - Ảnh 12.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Tại chương trình, các em học sinh còn được giới thiệu về bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Cà Mau qua sắc thái văn hóa của ba dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa, cùng những thành tựu nổi bật của địa phương trong quá trình phát triển.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động giao lưu, trải nghiệm như thi hỏi - đáp kiến thức lịch sử, văn hóa Cà Mau và thi chụp ảnh đẹp với tà áo dài bên những công trình văn hóa - lịch sử. Những tà áo dài duyên dáng của nữ sinh đã tạo nên hình ảnh tươi trẻ, góp phần lan tỏa vẻ đẹp truyền thống gắn với di sản địa phương.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn góp phần giáo dục truyền thống, tôn vinh nét đẹp văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức bảo tồn di sản trong học sinh.

