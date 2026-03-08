Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí trong ngày 8-3

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí trong ngày 8-3

Tin - ảnh: Nguyễn Văn Dô

(NLĐO) - Đây là chương trình thiện nguyện với quy mô lớn, là năm thứ 4 liên tiếp được tổ chức tại Trường Đại học Cửu Long

Nhằm chung tay vì hoạt động cộng đồng, ngày 8-3, Trường Đại học Cửu Long phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí miễn phí cho gần 4.000 người dân là người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, công nhân, sinh viên và những người có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và các địa phương lân cận.

Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí - Ảnh 1.

Đông đảo người dân đến đăng ký khám bệnh từ rất sớm

Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí - Ảnh 2.

Người dân điền thông tin đăng ký khám bệnh.

Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí - Ảnh 3.

Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí - Ảnh 4.

Khu vực tư vấn, kiểm tra huyết áp cho người dân đến khám bệnh

Tham gia các hoạt động ý nghĩa này có hơn 300 bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, chuyên viên y tế đang công tác tại các bệnh viện ở TPHCM như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Răng Hàm Mặt...

Ngoài ra, Trường Đại học Cửu Long đã cử hơn 100 giảng viên, cán bộ, nhân viên cùng hơn 300 sinh viên khối sức khỏe, đoàn thanh niên để tổ chức tư vấn, khám, chữa các bệnh về nội ngoại khoa tổng quát, răng, hàm, mặt; khám mắt, đo khúc xạ, đo thị lực, làm và phát kính miễn phí cho những người có bệnh về mắt; khám và chữa cơ xương khớp… đồng thời cấp phát thuốc miễn phí dựa trên kết quả chỉ định của đội ngũ y, bác sĩ.

Tại đây, người dân được cấp phát thuốc miễn phí dựa trên kết quả chỉ định của đội ngũ y, bác sĩ. Theo lãnh đạo nhà trường, tổng kinh phí thực hiện trên 400 triệu đồng, trong đó cán bộ, giảng viên, nhân viên trường đóng góp khoảng 150 triệu đồng để mua quà tặng cho bà con.

Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí - Ảnh 5.

Phòng khám tổng quát

Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí - Ảnh 6.

Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí - Ảnh 7.

Phòng khám mắt

Bà Phan Thị Thoa (64 tuổi; ngụ xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long), cho biết: Đây là lần đầu tiên bà đi khám bệnh miễn phí tại Trường Đại học Cửu Long. Đội ngũ y bác sĩ, thầy cô và sinh viên rất thân thiện và nhiệt tình hỗ trợ. Không những được khám bệnh miễn phí, người bệnh còn được tặng quà.

Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí - Ảnh 8.

Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí - Ảnh 9.

Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí - Ảnh 10.

Phòng khám xương khớp

Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí - Ảnh 11.

Phòng đo điện tim

Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí - Ảnh 12.

Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí - Ảnh 13.

Phòng khám răng hàm mặt

Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí - Ảnh 14.

Cấp phát thuốc miễn phí cho người dân

Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí - Ảnh 15.

Người dân vui vẻ khi nhận được những phần quà từ ban tổ chức

Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Hiệu Trưởng Trường Đại học Cửu Long - cho biết đây là chương trình thiện nguyện với quy mô lớn, là năm thứ 4 liên tiếp được tổ chức tại trường.

Tin liên quan

Trường Đại học Cửu Long lì xì cho lưu học sinh dịp Tết Bính Ngọ 2026

Trường Đại học Cửu Long lì xì cho lưu học sinh dịp Tết Bính Ngọ 2026

(NLĐO) - Đến nay, Trường Đại học Cửu Long đã tiếp nhận và đào tạo cho hơn 700 lưu học sinh học nước ngoài

Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long

(NLĐO) – Trong giai đoạn 2025-2026, Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp quan trọng

Trường Đại học Cửu Long ký hợp tác với Viện Pasteur TPHCM

(NLĐO) - Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM bày tỏ lòng cám ơn lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long đã tổ chức sự kiện quan trọng, đánh dấu sự hợp tác của 2 đơn vị

Bệnh viện Chợ Rẫy Trường đại học trẻ mồ côi đại học y dược Răng Hàm Mặt người khuyết tật đại học cửu long
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo