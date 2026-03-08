Gần 4.000 người dân ở miền Tây được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí trong ngày 8-3

Nhằm chung tay vì hoạt động cộng đồng, ngày 8-3, Trường Đại học Cửu Long phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí miễn phí cho gần 4.000 người dân là người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, công nhân, sinh viên và những người có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và các địa phương lân cận.

Đông đảo người dân đến đăng ký khám bệnh từ rất sớm

Người dân điền thông tin đăng ký khám bệnh.

Khu vực tư vấn, kiểm tra huyết áp cho người dân đến khám bệnh

Tham gia các hoạt động ý nghĩa này có hơn 300 bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, chuyên viên y tế đang công tác tại các bệnh viện ở TPHCM như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Răng Hàm Mặt...

Ngoài ra, Trường Đại học Cửu Long đã cử hơn 100 giảng viên, cán bộ, nhân viên cùng hơn 300 sinh viên khối sức khỏe, đoàn thanh niên để tổ chức tư vấn, khám, chữa các bệnh về nội ngoại khoa tổng quát, răng, hàm, mặt; khám mắt, đo khúc xạ, đo thị lực, làm và phát kính miễn phí cho những người có bệnh về mắt; khám và chữa cơ xương khớp… đồng thời cấp phát thuốc miễn phí dựa trên kết quả chỉ định của đội ngũ y, bác sĩ.

Tại đây, người dân được cấp phát thuốc miễn phí dựa trên kết quả chỉ định của đội ngũ y, bác sĩ. Theo lãnh đạo nhà trường, tổng kinh phí thực hiện trên 400 triệu đồng, trong đó cán bộ, giảng viên, nhân viên trường đóng góp khoảng 150 triệu đồng để mua quà tặng cho bà con.

Phòng khám tổng quát

Phòng khám mắt

Bà Phan Thị Thoa (64 tuổi; ngụ xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long), cho biết: Đây là lần đầu tiên bà đi khám bệnh miễn phí tại Trường Đại học Cửu Long. Đội ngũ y bác sĩ, thầy cô và sinh viên rất thân thiện và nhiệt tình hỗ trợ. Không những được khám bệnh miễn phí, người bệnh còn được tặng quà.

Phòng khám xương khớp

Phòng đo điện tim

Phòng khám răng hàm mặt

Cấp phát thuốc miễn phí cho người dân

Người dân vui vẻ khi nhận được những phần quà từ ban tổ chức

Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Hiệu Trưởng Trường Đại học Cửu Long - cho biết đây là chương trình thiện nguyện với quy mô lớn, là năm thứ 4 liên tiếp được tổ chức tại trường.