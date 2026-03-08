HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Những phần quà đặc biệt cho người lao động nhân dịp 8-3

Thanh Nga - Ngọc Giang

(NLĐO)- Khám sức khỏe miễn phí, trang bị kiến thức, kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái… là món quà ý nghĩa cho người lao động trong ngày 8-3

Sáng 8-3, tại phường Tam Thắng (TPHCM), Tổ Công tác quản lý địa bàn số 5 - LĐLĐ TPHCM tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề với chủ đề "Giữ gìn gia đình hạnh phúc - Giá trị cốt lõi của phụ nữ thời đại mới" nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 (08/3/1910 – 08/3/2026).

Sự kiện thu hút gần 500 cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động tham gia.

Những phần quà đặc biệt cho người lao động nhân dịp 8-3 - Ảnh 1.

Đông đảo đoàn viên, người lao động tham dự hội nghị sinh hoạt chuyên đề về "Giữ gìn gia đình hạnh phúc - Giá trị cốt lõi của phụ nữ thời đại mới"

Chương trình nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho nữ đoàn viên, người lao động trong việc xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái và ứng xử hài hòa giữa công việc và đời sống. 

Thông qua đó, LĐLĐ TPHCM mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của phụ nữ trong đời sống xã hội hiện đại.

Những phần quà đặc biệt cho người lao động nhân dịp 8-3 - Ảnh 2.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu được lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TPHCM chúc mừng nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 đồng thời nghe thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng nhiều phần quà tri ân cho nữ cán bộ Công đoàn, đồng thời gửi thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành, tài trợ.

Những phần quà đặc biệt cho người lao động nhân dịp 8-3 - Ảnh 3.

Lao động nữ được khám sức khỏe miễn phí

Người lao động còn được thụ hưởng từ các hoạt động chăm lo thiết thực của như chương trình "Áo dài yêu thương", tư vấn và thăm khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động và tầm soát sức khỏe cho con em đoàn viên…

Những phần quà đặc biệt cho người lao động nhân dịp 8-3 - Ảnh 4.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TPHCM chụp hình lưu niệm với cùng cán bộ Công đoàn, người lao động tại chương trình

Cũng trong sáng 8-3, tại Bệnh viện Gia An 115, LĐLĐ TPHCM phối hợp với Bệnh viện tổ chức Chương trình "Khám sức khỏe cho công nhân, người lao động trên địa bàn TPHCM"

Tham gia chương trình, hơn 300 nữ công nhân lao động của Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TPHCM) đã được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện khám tổng quát, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí. Trong đó, đặc biệt quan tâm tầm soát các bệnh lý về nghề nghiệp, khám chuyên khoa hô hấp, da liễu, phổi, mắt, phụ khoa… 

Giá trị gói khám là gần 500.000 đồng/người.

Những phần quà đặc biệt cho người lao động nhân dịp 8-3 - Ảnh 5.

Công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam được khám sức khỏe miễn phí sáng 8-3

Phát biểu tại chương trình, ông Giang Văn Nam - Ủy viên ban chấp hành LĐLĐ TPHCM, Giám đốc Cung văn hóa lao động Thành phố - cho biết do đặc thù công việc, ít có thời gian quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Chính vì vậy, khám sức khỏe, phát hiện, phòng tránh các bệnh nghề nghiệp cho người lao động là việc làm cần thiết. 

Những phần quà đặc biệt cho người lao động nhân dịp 8-3 - Ảnh 6.

Ông Giang Văn Nam - Ủy viên ban chấp hành LĐLĐ TPHCM, Giám đốc Cung văn hóa lao động Thành phố - tặng hoa cho lao động nữ đến khám sức khỏe

Theo ông Giang Văn Nam, LĐLĐ TPHCM rất trân trọng sự đồng hành của ban giám đốc cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại TPHCM, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của người lao động. Sắp tới, chương trình sẽ được mở rộng đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.


Tin liên quan

Lao động nữ phường An Lạc rộn ràng kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8-3

Lao động nữ phường An Lạc rộn ràng kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8-3

(NLĐO)- Nữ đoàn viên, hội viên, lao động được tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong ngày kỷ niệm đặc biệt của giới

LĐLĐ Nha Trang tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ

(NLĐO) - Các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ của LĐLĐ TP Nha Trang thu hút đông đào đoàn viên và các Công đoàn cơ sở tham gia

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

LĐLĐ quận 8, TP HCM sáng 8-3 đã sơ kết 5 năm phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" giai đoạn 2018 - 2023.

chăm sóc sức khỏe người lao động gia đình hạnh phúc 8-3 LĐLĐ TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo