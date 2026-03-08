Những phần quà đặc biệt cho người lao động nhân dịp 8-3

Sáng 8-3, tại phường Tam Thắng (TPHCM), Tổ Công tác quản lý địa bàn số 5 - LĐLĐ TPHCM tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề với chủ đề "Giữ gìn gia đình hạnh phúc - Giá trị cốt lõi của phụ nữ thời đại mới" nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 (08/3/1910 – 08/3/2026).

Sự kiện thu hút gần 500 cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động tham gia.

Đông đảo đoàn viên, người lao động tham dự hội nghị sinh hoạt chuyên đề về "Giữ gìn gia đình hạnh phúc - Giá trị cốt lõi của phụ nữ thời đại mới"

Chương trình nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho nữ đoàn viên, người lao động trong việc xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái và ứng xử hài hòa giữa công việc và đời sống.

Thông qua đó, LĐLĐ TPHCM mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của phụ nữ trong đời sống xã hội hiện đại.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu được lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TPHCM chúc mừng nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 đồng thời nghe thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng nhiều phần quà tri ân cho nữ cán bộ Công đoàn, đồng thời gửi thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành, tài trợ.

Lao động nữ được khám sức khỏe miễn phí

Người lao động còn được thụ hưởng từ các hoạt động chăm lo thiết thực của như chương trình "Áo dài yêu thương", tư vấn và thăm khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động và tầm soát sức khỏe cho con em đoàn viên…

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TPHCM chụp hình lưu niệm với cùng cán bộ Công đoàn, người lao động tại chương trình

Cũng trong sáng 8-3, tại Bệnh viện Gia An 115, LĐLĐ TPHCM phối hợp với Bệnh viện tổ chức Chương trình "Khám sức khỏe cho công nhân, người lao động trên địa bàn TPHCM"

Tham gia chương trình, hơn 300 nữ công nhân lao động của Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TPHCM) đã được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện khám tổng quát, tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí. Trong đó, đặc biệt quan tâm tầm soát các bệnh lý về nghề nghiệp, khám chuyên khoa hô hấp, da liễu, phổi, mắt, phụ khoa…

Giá trị gói khám là gần 500.000 đồng/người.

Công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam được khám sức khỏe miễn phí sáng 8-3

Phát biểu tại chương trình, ông Giang Văn Nam - Ủy viên ban chấp hành LĐLĐ TPHCM, Giám đốc Cung văn hóa lao động Thành phố - cho biết do đặc thù công việc, ít có thời gian quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Chính vì vậy, khám sức khỏe, phát hiện, phòng tránh các bệnh nghề nghiệp cho người lao động là việc làm cần thiết.

Ông Giang Văn Nam - Ủy viên ban chấp hành LĐLĐ TPHCM, Giám đốc Cung văn hóa lao động Thành phố - tặng hoa cho lao động nữ đến khám sức khỏe

Theo ông Giang Văn Nam, LĐLĐ TPHCM rất trân trọng sự đồng hành của ban giám đốc cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại TPHCM, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của người lao động. Sắp tới, chương trình sẽ được mở rộng đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.



