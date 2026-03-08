Thông điệp của Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ gửi đến nữ cán bộ Công đoàn dịp 8-3

Ngày 8-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3 và mừng sinh nhật đoàn viên quý I/2026.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi họp mặt

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, cho biết trong suốt thời gian qua, đội ngũ nữ cán bộ, công chức của LĐLĐ thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng cho hoạt động chung. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, chị em cũng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, bản lĩnh và khéo léo trong công việc.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị em còn tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện và đầy trách nhiệm.

"Bên cạnh công việc cơ quan, chị em còn là những người giữ lửa cho gia đình, chăm lo cho tổ ấm, nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Chính sự cân bằng giữa trách nhiệm xã hội và trách nhiệm gia đình đã làm nên vẻ đẹp rất riêng của người phụ nữ – dịu dàng nhưng mạnh mẽ, trách nhiệm nhưng cũng đầy yêu thương" – bà Mai nhấn mạnh.

LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ

Trong giai đoạn mới, nhiệm vụ của cơ quan và tổ chức Công đoàn đặt ra ngày càng nhiều yêu cầu cao hơn. Bà Mai mong rằng nữ cán bộ, công chức sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, phát huy trí tuệ, sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết, để tiếp tục đồng hành cùng tập thể cơ quan, đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động Công đoàn và cho sự phát triển chung của đơn vị.

Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ nhắn nhủ: "Tôi tin tưởng rằng với sự năng động, bản lĩnh và trách nhiệm của mình, chị em sẽ tiếp tục là lực lượng quan trọng, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".