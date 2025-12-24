VIDEO
CLIP: Triệu tập chủ tài khoản Facebook đăng thông tin gây hoang mang tại Đồng Tháp

Tin - ảnh - clip: Trọng Tín -

(NLĐO) - Công an tỉnh Đồng Tháp triệu tập người phụ nữ đăng tải thông tin “Mỹ Tho có biến” trên facebook. Hành vi này gây hoang mang dư luận.

Sáng 24-12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phối hợp với Công an phường Đạo Thạnh tiến hành mời làm việc đối với một người phụ nữ đang cư trú trên địa bàn phường Đạo Thạnh để làm rõ việc đăng thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội.

Triệu tập chủ tài khoản Facebook đăng thông tin gây hoang mang tại Đồng Tháp - Ảnh 1.

Công an tỉnh Đồng Tháp đang làm việc với chủ tài khoản đăng thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện một tài khoản facebook có tên "Cao Khanh" đăng tải thông tin với nội dung "Mỹ Tho có biến", kèm theo đó là một đoạn clip có khói bốc lên tại khu vực dân cư thuộc phường Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp), gây hoang mang dư luận ở địa phương. Sau khoảng 30 phút, chủ tài khoản đã gỡ bỏ đoạn clip.

Qua xác minh, hình ảnh khói bốc lên trong clip mà tài khoản facebook "Cao Khanh" đăng tải là do người dân đốt rác trong khu vực tạo nên, không phải hỏa hoạn.

Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, người phụ nữ là tài khoản facebook có tên "Cao Khanh" đã thừa nhận hành vi của mình là sai khi vội vàng đăng tải thông tin chưa qua kiểm chứng và đã nhanh chóng thực hiện đăng thông tin đính chính về vụ việc; đồng thời cam kết sẽ không tái phạm.

