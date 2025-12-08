HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bốc đầu xe máy, hai thanh niên ở TPHCM bị người dân ghi hình đăng Facebook

Anh Vũ

(NLĐO) - Hai thanh niên liên tục bốc đầu xe máy trên đường song hành Quốc lộ 22, xã Hóc Môn.

Ngày 9-12, Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT, Công an TPHCM đang xác minh, xử lý hai thanh niên bốc đầu xe máy.

Hai thanh niên bốc đầu xe máy tại TPHCM gây sốc cộng đồng mạng - Ảnh 1.

Hai thanh niên "bốc đầu" xe máy.

Trước đó, mạng xã hội Facebook chia sẻ clip cho thấy hai thanh niên chở nhau trên xe máy chạy tốc độ cao, liên tục bốc đầu, di chuyển bằng một bánh.

Vụ việc được xác định xảy ra tại đường song hành Quốc lộ 22, xã Hóc Môn, TPHCM.

Hồi tháng 10-2025, thanh niên 19 tuổi ở phường Tân Uyên, TPHCM bị Phòng CSGT Công an TPHCM phạt tiền, tịch thu xe máy do "bốc đầu" xe máy rồi đăng TikTok.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mắc các lỗi sau sẽ bị tịch thu phương tiện: buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh; tái phạm hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ.


Nam thanh niên đăng tin ăn bát phở bị "chặt chém" 300.000 đồng ở Sầm Sơn

Nam thanh niên đăng tin ăn bát phở bị "chặt chém" 300.000 đồng ở Sầm Sơn

(NLĐO)- Đăng tin sai sự thật ăn bát phở bị "chặt chém" 300.000 đồng ở Sầm Sơn, kèm hình ảnh "đèn mờ" gây tò mò, 1 thanh niên đã được công an mời lên làm việc

Cán bộ công an ở TPHCM cứu một thanh niên bị điện giật trên mái nhà

(NLĐO) - Tiếp nhận có người dân bị điện giật trên mái nhà, 3 cán bộ công an phường Tân Hưng, TPHCM đã kịp thời đến cứu.

Lái xe máy đi gặp "bạn gái online", thanh niên 18 tuổi bị lạc, nhịn đói 2 ngày

(NLĐO) - Từ tỉnh Tuyên Quang, nam thanh niên 18 tuổi lái xe máy vào phía Nam để gặp "bạn gái online" dẫn đến bị lạc, nhịn đói 2 ngày

