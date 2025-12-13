HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Mâu thuẫn trên Facebook, nữ sinh lớp 10 bị nhóm nữ sinh lớp 8 đánh hội đồng

Đức Anh

(NLĐO) - Từ mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội, một nữ sinh lớp 10 ở Gia Lai bị nhóm học sinh hẹn gặp rồi đánh hội đồng.

Sáng 13-12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan vụ việc em N.T.K.N. (học sinh lớp 10A2, Trường THPT Lương Thế Vinh, xã Kbang) bị một nhóm học sinh đánh tại khu vực bờ kè suối Đak Lốp, xã Kbang.

Mâu thuẫn trên Facebook, nữ sinh lớp 10 bị nhóm nữ sinh lớp 8 đánh hội đồng - Ảnh 1.

Em N. bị 4 học sinh đánh hội đồng. Ảnh chụp màn hình

Theo báo cáo, trong quá trình tương tác trên Facebook, giữa em N. và em T.H.Q. (học sinh lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Kbang) phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, hai bên hẹn gặp nhau để giải quyết.

Khi đến điểm hẹn, Q. cùng 3 bạn học là T.H.B.N., N.T.L.H. và T.K.H. đã đánh em N. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đứng xem.

Sau khi xảy ra xô xát, hai bên đã nói chuyện, giải thích, xin lỗi nhau và làm hòa. Hiện sức khỏe và tâm lý của em N. đã ổn định.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai nhận định công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường chưa hiệu quả. Bộ phận tư vấn của nhà trường chưa kịp thời hướng dẫn học sinh kỹ năng kiểm soát cảm xúc, xử lý mâu thuẫn.

Cụ thể, em N. đã nghỉ học nhiều ngày (từ 1-12 đến 9-12), nhà trường nhiều lần liên lạc nhưng không được. Sau đó, người thân của em đã đăng tải clip vụ việc lên mạng xã hội.

Hiện các trường liên quan vẫn tiếp tục xử lý học sinh vi phạm theo quy định.

sở giáo dục bạo lực học đường chống bạo lực mạng xã hội đánh hội đồng
