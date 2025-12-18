Gia Lai: Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên chém người vì mâu thuẫn trên Facebook

Chiều 18-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Nhơn Sâm (SN 2002; trú thôn Tả Giang 2, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Võ Nhơn Sâm thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 9-10, trong lúc nhậu tại nhà P.V.H. (SN 2001; trú thôn Thượng Giang 2, xã Bình Khê), Sâm nhớ lại việc mâu thuẫn, chửi nhau trên Facebook với T.T.Đ. (SN 2003; trú thôn Thượng Giang 1, xã Bình Khê) nên gọi điện thoại hẹn gặp để nói chuyện.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, H. điều khiển xe máy chở Sâm đến nhà Đ. Tại đây, có L.T.T. (SN 1999; trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) cùng một thanh niên khác đang ngồi chơi trước hiên nhà.

Trong khi nói chuyện, giữa Sâm và Đ. xảy ra tranh cãi, dẫn đến xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Sâm nhớ lại việc trước đây từng bị T. đe dọa đánh nên chạy xe máy về nhà lấy một cây rựa. Thấy Sâm quay lại với hung khí trên tay, T. hoảng sợ bỏ chạy vào trong nhà nhưng vẫn bị Sâm đuổi theo, chém 2 nhát gây thương tích ở cánh tay phải và chân phải.

Vụ việc chỉ dừng lại khi chủ nhà can thiệp, giật lấy cây rựa. Sâm rời khỏi hiện trường, còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu.

Kết quả giám định cho thấy T. bị thương tích với tỷ lệ 16%.