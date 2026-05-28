Đang diễn ra talkshow chứng khoán: "Kỳ vọng nào cho cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2026?"

VN-Index vừa chinh phục đỉnh lịch sử trên 1.900 điểm sau chuỗi tăng gần 400 điểm chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng, từ vùng 1.580 điểm.

Thông tin về nâng hạng thị trường ngày càng rõ nét, tăng trưởng tín dụng ở mức cao và lợi nhuận ngân hàng được dự báo khả quan. Thế nhưng, rất nhiều nhà đầu tư lại không vui vì danh mục của họ vẫn đỏ, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu ngân hàng vốn được mệnh danh là "cổ phiếu vua".

Vậy nghịch lý đó đang xảy ra như thế nào? Thị trường đang thực sự ở đâu trong chu kỳ này? Cổ phiếu ngân hàng còn sóng cho nửa cuối năm 2026 không? Và nhà đầu tư nên làm gì lúc này?

Những câu hỏi trên sẽ được phân tích và làm rõ trong talkshow với chủ đề "Kỳ vọng nào cho cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2026?" do Báo Người Lao Động tổ chức, phát sóng trực tiếp trên Báo điện tử, fanpage và YouTube sáng hôm nay.

Talkshow chứng khoán "Kỳ vọng nào cho cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2026?" do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 28-5

Tham gia chương trình là ba khách mời đến từ các tổ chức tài chính với những góc nhìn chuyên sâu và bổ trợ lẫn nhau,

1.Ông Bùi Văn Huy – Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT

2. Ông Đỗ Thanh Tùng – Trưởng phòng Cao cấp Trung tâm Phân tích, Công ty Chứng khoán Rồng Việt – VDSC

3. Ông Võ Văn Huy – Trưởng phòng Khách hàng Cao cấp, Công ty Chứng khoán DNSE

Chương trình sẽ lần lượt đi qua ba nội dung chính: bức tranh tổng thể của thị trường hiện tại, câu chuyện riêng của nhóm cổ phiếu ngân hàng và chiến lược đầu tư cho nửa cuối năm 2026.