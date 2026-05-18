Ngày 18-5, hãng tin Bloomberg đưa tin Công ty CP Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý lớn nhất nhì ở phía Bắc, đang chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào quý IV năm nay.

Cụ thể, ông Vũ Hùng Sơn, Chủ tịch Bảo Tín Mạnh Hải, cho biết công ty hiện đang trong giai đoạn tiền IPO (pre-IPO) và dự kiến bắt đầu truyền thông đợt chào bán thông qua các buổi roadshow với nhà đầu tư vào tháng 6. Dù chưa chính thức nhưng công ty dự kiến mở tối thiểu 15% cổ phần trong đợt chào bán này.

Chiều cùng ngày, đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cho biết đang làm việc với các đơn vị tư vấn, trong đó có Công ty chứng khoán SSI, để định giá và chuẩn bị niêm yết. Doanh nghiệp dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) ngay sau khi IPO.

Bảo Tín Mạnh Hải là một "thương hiệu vàng di sản" của Hà Nội với lịch sử 34 năm, sáng lập bởi nghệ nhân Vũ Mạnh Hải và doanh nhân là bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

Theo cập nhật mới nhất trên website, Bảo Tín Mạnh Hải có tổng cộng 16 cơ sở trên toàn quốc. Trong đó có 12 cửa hàng tại Hà Nội, 1 cửa hàng tại Bắc Ninh, 1 cửa hàng tại Hải Dương, và 2 cửa hàng tại TPHCM.

Trong đó, tại TPHCM, doanh nghiệp vàng này mở 2 cửa hàng đầu tiên vào đầu năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Một cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải

Trong năm 2026, Bảo Tín Mạnh Hải lên kế hoạch mở liên tiếp hơn 68 cửa hàng mới, nâng tổng số lên 80 cửa hàng trên khắp cả nước. Doanh nghiệp cho biết mục tiêu năm 2026 là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với doanh thu dự kiến tăng ít nhất gấp 2,5 lần năm trước.

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton, Bảo Tín Mạnh Hải đạt doanh thu thuần là 27.891 tỉ đồng, vượt 19,2% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 774 tỉ đồng.