Lần đầu tiên HoSE mở cửa đón nhà đầu tư tham quan, học chứng khoán miễn phí

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lần đầu tiên HoSE mở cửa đón nhà đầu tư tham quan, học chứng khoán miễn phí

Sơn Nhung

(NLĐO)- Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động giáo dục tài chính và hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa thông báo triển khai chương trình tham quan và tìm hiểu thị trường chứng khoán dành cho nhà đầu tư cá nhân. Đây là lần đầu tiên HoSE tổ chức hoạt động này nhằm phổ biến kiến thức, nâng cao hiểu biết tài chính cho công chúng trong bối cảnh số lượng nhà đầu tư mới liên tục tăng những năm gần đây.

Theo bà Nguyễn Thị Việt Hà, Tổng Giám đốc HoSE, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động giáo dục tài chính và hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán một cách trực quan, dễ hiểu hơn.

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại trụ sở HoSE vào chiều thứ sáu hằng tuần. Tuy nhiên, HoSE cho biết chương trình chỉ được triển khai khi có từ 10 người đăng ký trở lên.

- Ảnh 1.

Nhà đầu tư cá nhân có thể tham gia tìm hiểu thị trường chứng khoán tại HoSE (Ảnh minh hoạ- HOSE)

Đối tượng tham gia khá đa dạng, gồm nhà đầu tư cá nhân, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, trường đại học, trường THPT hoặc các tổ chức có nhu cầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán.

Nội dung chương trình tập trung vào các kiến thức nền tảng như cơ chế vận hành thị trường chứng khoán, quy định pháp luật liên quan hoạt động đầu tư, kỹ năng nhận diện rủi ro cũng như các lưu ý khi tham gia thị trường. Đại diện HoSE sẽ trực tiếp trình bày theo từng chuyên đề cụ thể.

Ngoài phần chia sẻ kiến thức, nhà đầu tư còn có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi trước khi đăng ký để được giải đáp. Bên cạnh đó, chương trình còn có hoạt động tham quan thực tế tại HoSE và một số công ty chứng khoán nhằm giúp người tham gia hiểu rõ hơn về quy trình vận hành thị trường.

HoSE cho biết nhà đầu tư có thể đăng ký trực tuyến hoặc liên hệ trực tiếp với bộ phận phụ trách chương trình.

Tin liên quan

Bà Nguyễn Thị Việt Hà làm Tổng giám đốc HoSE

Bà Nguyễn Thị Việt Hà làm Tổng giám đốc HoSE

(NLĐO)- Từ 1-1-2026, bà Nguyễn Thị Việt Hà làm Tổng giám đốc HoSE; bà Trần Thị Anh Đào làm Trưởng Ban kiểm soát HoSE.

68 cổ phiếu sàn HoSE không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý II/2026, nhiều công ty tên tuổi

(NLĐO)- Trong số 68 công ty không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) có nhiều công ty tên tuổi: Bamboo Capital, Chứng khoán VPBANK.

Tỉ phú thép Trần Đình Long: “Trở lại HoSE sau 19 năm, tôi rất xúc động”

(NLĐO)- Tỉ phú thép Trần Đình Long tự hào khi 10 năm bước vào lĩnh vực nông nghiệp đầy gian nan vất vả nhưng đã đi từ số 0 thành lớn mạnh.

thị trường chứng khoán nhà đầu tư đầu tư chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán HOSE
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo