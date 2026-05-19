Lần đầu tiên HoSE mở cửa đón nhà đầu tư tham quan, học chứng khoán miễn phí

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa thông báo triển khai chương trình tham quan và tìm hiểu thị trường chứng khoán dành cho nhà đầu tư cá nhân. Đây là lần đầu tiên HoSE tổ chức hoạt động này nhằm phổ biến kiến thức, nâng cao hiểu biết tài chính cho công chúng trong bối cảnh số lượng nhà đầu tư mới liên tục tăng những năm gần đây.

Theo bà Nguyễn Thị Việt Hà, Tổng Giám đốc HoSE, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động giáo dục tài chính và hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán một cách trực quan, dễ hiểu hơn.

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại trụ sở HoSE vào chiều thứ sáu hằng tuần. Tuy nhiên, HoSE cho biết chương trình chỉ được triển khai khi có từ 10 người đăng ký trở lên.

Nhà đầu tư cá nhân có thể tham gia tìm hiểu thị trường chứng khoán tại HoSE (Ảnh minh hoạ- HOSE)

Đối tượng tham gia khá đa dạng, gồm nhà đầu tư cá nhân, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, trường đại học, trường THPT hoặc các tổ chức có nhu cầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán.

Nội dung chương trình tập trung vào các kiến thức nền tảng như cơ chế vận hành thị trường chứng khoán, quy định pháp luật liên quan hoạt động đầu tư, kỹ năng nhận diện rủi ro cũng như các lưu ý khi tham gia thị trường. Đại diện HoSE sẽ trực tiếp trình bày theo từng chuyên đề cụ thể.

Ngoài phần chia sẻ kiến thức, nhà đầu tư còn có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi trước khi đăng ký để được giải đáp. Bên cạnh đó, chương trình còn có hoạt động tham quan thực tế tại HoSE và một số công ty chứng khoán nhằm giúp người tham gia hiểu rõ hơn về quy trình vận hành thị trường.

HoSE cho biết nhà đầu tư có thể đăng ký trực tuyến hoặc liên hệ trực tiếp với bộ phận phụ trách chương trình.