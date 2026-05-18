Chứng khoán 18-5: Dòng tiền lớn quay lại, ngân hàng và dầu khí dẫn sóng

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, tâm lý thị trường tỏ ra khá thận trọng sau những biến động của tuần trước. Sức ép bán nhanh chóng xuất hiện và dồn trọng tâm vào rổ cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30), đặc biệt là các mã bất động sản và bán lẻ. Đồ thị VN-Index ghi nhận những nhịp rung lắc dữ dội, có thời điểm xuyên thủng mốc tham chiếu, lùi sâu về vùng 1.908,78 điểm.

Tác nhân chính ghì chân chỉ số trong phần lớn thời gian giao dịch tiếp tục gọi tên bộ ba cổ phiếu Vingroup. Lực cầu yếu ớt đành bất lực nhìn VRE giảm sâu 2,65%, VHM lùi 2,53% và "anh cả" VIC đánh mất 1%. Cùng chung cảnh ngộ, cổ phiếu ngành bán lẻ MWG cũng chịu áp lực chốt lời mạnh, rớt tới 3,7%.

Dẫu vậy, bức tranh thị trường không hoàn toàn mang gam màu xám. Khi VN-Index lùi về vùng giá thấp, dòng tiền bắt đáy lập tức kích hoạt, tạo ra một cuộc "đổi trụ" và luân chuyển dòng tiền cực kỳ ngoạn mục.

Cổ phiếu BID trở thành điểm sáng chói lọi nhất rổ VN30 khi bứt tốc vọt tăng tới 5,5%. Cùng với đó, VCB (+4,12%) và CTG (+1,4%) cũng đồng loạt khởi sắc, dựng lên tấm khiên vững chắc che chở cho chỉ số chung.

Dòng tiền lớn quay trở lại cổ phiếu ngân hàng và dầu khí giúp nhà đầu tư phấn khởi hơn những phiên trước

Cộng hưởng cùng sức kéo của nhóm ngân hàng là sự "nổi sóng" dữ dội của dòng dầu khí. Hưởng lợi từ đà hưng phấn, dòng tiền đầu cơ cuồn cuộn đổ vào đẩy thị giá các mã năng lượng thăng hoa. PLX xuất sắc đóng cửa kịch trần (+6,99%), PVD bứt phá 6,23%, BSR tăng 5,35% và "ông lớn" GAS cũng kịp ghi nhận mức tăng 4%.

Nhóm chứng khoán cũng không nằm ngoài bữa tiệc phục hồi khi lực cầu chủ động tìm đến, giúp HCM tăng vọt 3%, SSI nhích 0,9% và VIX tăng 1,33%.

Nhờ lực kéo quyết liệt từ các trụ cột ngân hàng và dầu khí vào cuối phiên chiều, VN-Index từng bước leo dốc và đóng cửa ở mức 1.927,94 điểm, tăng 6,34 điểm (+0,33%) so với mốc tham chiếu.

Ở chiều ngược lại, sự phân hóa diễn ra vô cùng sắc nét, phản ánh rõ sự dịch chuyển chiến lược của dòng tiền lớn. Các mã như VPB (-0,4%), SHB (-0,7%) hay TCB (-0,1%) giao dịch khá giằng co và ngậm ngùi chìm nhẹ trong sắc đỏ. Dòng tiền cũng tỏ ra khá dè dặt với nhóm thép, khiến VGS (-1,7%) và HPG (-0,4%) phải lùi bước đan xen trong nhịp điệu chung.

Dù vậy, trên bảng điện tử, sắc đỏ có phần lấn lướt với 178 mã giảm, so với 135 mã tăng và 56 mã đứng giá. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức khá tốt, đạt hơn 817 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương giá trị giao dịch hơn 26.483 tỉ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, thị trường nội khối còn gánh chịu áp lực bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài. Tổng kết phiên, khối ngoại bán ròng hơn 610,3 tỉ đồng trên sàn HoSE (tổng mua 2.291,24 tỉ đồng, tổng bán 2.901,54 tỉ đồng).

Theo giới quan sát, phiên lội ngược dòng ngày 18-5 cho thấy sức chống chịu đáng nể của thị trường. Dòng tiền hiện tại không dàn trải mà có sự chọn lọc vô cùng khắt khe, đòi hỏi nhà đầu tư cần duy trì sự nhạy bén trong việc cơ cấu và bảo vệ danh mục.