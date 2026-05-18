Chứng khoán 18-5: Dòng tiền lớn quay lại, ngân hàng và dầu khí dẫn sóng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán 18-5: Dòng tiền lớn quay lại, ngân hàng và dầu khí dẫn sóng

V.Vinh

(NLĐO) - Phiên giao dịch đầu tuần (18-5) tiếp tục mang đến những nhịp đập giằng co nghẹt thở cho giới đầu tư

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, tâm lý thị trường tỏ ra khá thận trọng sau những biến động của tuần trước. Sức ép bán nhanh chóng xuất hiện và dồn trọng tâm vào rổ cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30), đặc biệt là các mã bất động sản và bán lẻ. Đồ thị VN-Index ghi nhận những nhịp rung lắc dữ dội, có thời điểm xuyên thủng mốc tham chiếu, lùi sâu về vùng 1.908,78 điểm.

Tác nhân chính ghì chân chỉ số trong phần lớn thời gian giao dịch tiếp tục gọi tên bộ ba cổ phiếu Vingroup. Lực cầu yếu ớt đành bất lực nhìn VRE giảm sâu 2,65%, VHM lùi 2,53% và "anh cả" VIC đánh mất 1%. Cùng chung cảnh ngộ, cổ phiếu ngành bán lẻ MWG cũng chịu áp lực chốt lời mạnh, rớt tới 3,7%.

Dẫu vậy, bức tranh thị trường không hoàn toàn mang gam màu xám. Khi VN-Index lùi về vùng giá thấp, dòng tiền bắt đáy lập tức kích hoạt, tạo ra một cuộc "đổi trụ" và luân chuyển dòng tiền cực kỳ ngoạn mục.

Cổ phiếu BID trở thành điểm sáng chói lọi nhất rổ VN30 khi bứt tốc vọt tăng tới 5,5%. Cùng với đó, VCB (+4,12%) và CTG (+1,4%) cũng đồng loạt khởi sắc, dựng lên tấm khiên vững chắc che chở cho chỉ số chung.

- Ảnh 2.

Dòng tiền lớn quay trở lại cổ phiếu ngân hàng và dầu khí giúp nhà đầu tư phấn khởi hơn những phiên trước

Cộng hưởng cùng sức kéo của nhóm ngân hàng là sự "nổi sóng" dữ dội của dòng dầu khí. Hưởng lợi từ đà hưng phấn, dòng tiền đầu cơ cuồn cuộn đổ vào đẩy thị giá các mã năng lượng thăng hoa. PLX xuất sắc đóng cửa kịch trần (+6,99%), PVD bứt phá 6,23%, BSR tăng 5,35% và "ông lớn" GAS cũng kịp ghi nhận mức tăng 4%.

Nhóm chứng khoán cũng không nằm ngoài bữa tiệc phục hồi khi lực cầu chủ động tìm đến, giúp HCM tăng vọt 3%, SSI nhích 0,9% và VIX tăng 1,33%.

Nhờ lực kéo quyết liệt từ các trụ cột ngân hàng và dầu khí vào cuối phiên chiều, VN-Index từng bước leo dốc và đóng cửa ở mức 1.927,94 điểm, tăng 6,34 điểm (+0,33%) so với mốc tham chiếu.

Ở chiều ngược lại, sự phân hóa diễn ra vô cùng sắc nét, phản ánh rõ sự dịch chuyển chiến lược của dòng tiền lớn. Các mã như VPB (-0,4%), SHB (-0,7%) hay TCB (-0,1%) giao dịch khá giằng co và ngậm ngùi chìm nhẹ trong sắc đỏ. Dòng tiền cũng tỏ ra khá dè dặt với nhóm thép, khiến VGS (-1,7%) và HPG (-0,4%) phải lùi bước đan xen trong nhịp điệu chung.

- Ảnh 3.

Dù vậy, trên bảng điện tử, sắc đỏ có phần lấn lướt với 178 mã giảm, so với 135 mã tăng và 56 mã đứng giá. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức khá tốt, đạt hơn 817 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương giá trị giao dịch hơn 26.483 tỉ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, thị trường nội khối còn gánh chịu áp lực bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài. Tổng kết phiên, khối ngoại bán ròng hơn 610,3 tỉ đồng trên sàn HoSE (tổng mua 2.291,24 tỉ đồng, tổng bán 2.901,54 tỉ đồng).

Theo giới quan sát, phiên lội ngược dòng ngày 18-5 cho thấy sức chống chịu đáng nể của thị trường. Dòng tiền hiện tại không dàn trải mà có sự chọn lọc vô cùng khắt khe, đòi hỏi nhà đầu tư cần duy trì sự nhạy bén trong việc cơ cấu và bảo vệ danh mục.

Tin liên quan

Chứng khoán Việt Nam "gồng mình" giữa lúc thị trường châu Á đỏ lửa

Chứng khoán Việt Nam "gồng mình" giữa lúc thị trường châu Á đỏ lửa

(NLĐO) - Khép lại phiên giao dịch ngày 15-5, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực điều chỉnh sau nhịp phục hồi mạnh trước đó

Chứng khoán 13-5: Điều gì khiến cổ phiếu dầu khí bùng nổ?

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 13-5 ghi nhận diễn biến đầy biến động của thị trường chứng khoán khi áp lực bán mạnh xuất hiện ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Kiểm soát hoạt động của người hành nghề môi giới chứng khoán trên mạng xã hội

(NLĐO)- Cần rà soát hoạt động của môi giới chứng khoán nhằm bảo đảm không thực hiện những hoạt động khuyến nghị, tư vấn vượt quá phạm vi.

nhà đầu tư nước ngoài bất động sản nhà đầu tư cổ phiếu ngân hàng phiên giao dịch ngành bán lẻ giới đầu tư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo