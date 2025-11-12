VIDEO
Diễn biến bất ngờ phiên xét xử cựu Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau

Tin-ảnh-clip: Vân Du -

(NLĐO) - Cáo trạng xác định các bị cáo đã gây thất thoát đối với Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Cà Mau hơn 11 tỉ đồng.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát, lãng phí" đối với các bị cáo Tô Quang Phúc, Huỳnh Thế Giới và Lê Quốc Mỹ, TAND tỉnh Cà Mau đã quyết định tạm ngừng phiên tòa để xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ và sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 17-11.

"Qua thảo luận, HĐXX nhận thấy chứng cứ tại hồ sơ cũng như lời khai, trình bày của các bị cáo... chưa đủ căn cứ để kết luận. Do đó, xét thấy cần phải xác minh và thu thập thêm các chứng cứ, mà việc này không thể thực hiện ngay tại phiên tòa nên HĐXX quyết định tạm ngừng phiên tòa để xác minh, thu thập và bổ sung" – HĐXX nhận định.

Tạm ngừng xét xử vụ cựu Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Bị cáo Phúc là cựu Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau; Giới là cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Cà Mau; Mỹ là Trưởng Phòng Tín dụng đầu tư - Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau.

Theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động, vào ngày 16-12-2016, các bị cáo Phúc, Mỹ và Giới đã tự ý chuyển nhượng thửa đất số 33 có diện tích hơn 13.562 m2 (bao gồm 1670,5 m2 đã có quyết định thu hồi) cho Công ty TNHH Thiên Tân nhưng không xin ý kiến chủ sở hữu bằng văn bản trước khi tham gia ý kiến hoặc biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị. Hành vi trên đã vi phạm quy định về thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Bên cạnh đó, các bị cáo còn tự ý chuyển nhượng phần diện tích hơn 13.562 m2 với giá hơn 15 tỉ đồng mà không xác định lại giá trị phần đất tại thời điểm chuyển nhượng, không tổ chức đấu giá là vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước. Qua đó, gây thất thoát đối với Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Cà Mau (chủ sở hữu) hơn 11 tỉ đồng.

