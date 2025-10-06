HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Sai phạm tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 gây lãng phí 762 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Trong quá trình điều tra, Bộ Công an xác định vụ án xảy ra tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, các bị can đã gây lãng phí 762 tỉ đồng.

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 6-10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin về vụ án xảy ra tại 2 dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2.

Sai phạm ở Bệnh viện Bạch Mai 2 và Bệnh viện Việt Đức 2 gây lãng phí 762 tỉ đồng - Ảnh 1.

Đại diện C03 trả lời câu hỏi tại buổi họp báo

Theo đại diện C03, đến nay C03 đã khởi tố 7 bị can về 3 tội danh. Trong đó, 1 bị can bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; 1 bị can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 5 bị can về tội sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm của các bị can gây lãng phí số tiền là 762 tỉ đồng.

Trước đó, trong quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện quá trình thực hiện 2 dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam (cũ) có nhiều vi phạm quy định về đấu thầu, xây dựng và các quy định khác có liên quan trong hầu hết các khâu. Hai dự án sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí lớn, có dấu hiệu thiệt hại ngân sách tổng cộng khoảng 1.253 tỉ đồng.

Sai phạm ở Bệnh viện Bạch Mai 2 và Bệnh viện Việt Đức 2 gây lãng phí 762 tỉ đồng - Ảnh 2.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở tỉnh Hà Nam (cũ)

Theo đó, Thanh tra Chính phủ xác định trong quá trình triển khai 2 dự án có sai phạm mang tính hệ thống, vi phạm sau có nguyên nhân từ vi phạm trước; có yếu tố chủ quan xảy ra ở hầu hết các khâu, từ chuẩn bị đầu tư đến thực hiện đầu tư; từ phê duyệt chủ trương, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức đấu thầu; lựa chọn, ký kết và thực hiện các gói thầu. Hợp đồng xây dựng ký kết không rõ ràng, không tuân thủ bất kỳ quy định nào tại các văn bản quy phạm pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Vừa ký hợp đồng xong thì 8 ngày sau đã phải đề nghị điều chỉnh thiết kế cơ sở. Thi công khi chưa có thiết kế kỹ thuật, chưa có bản vẽ thiết kế thi công và chưa có cả dự toán.

Đối với 4 gói thầu tư vấn cố ý vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu xây dựng trong việc trình phê duyệt chủ trương thuê đơn vị tư vấn nước ngoài lập dự án khi chưa rõ về khả năng đáp ứng của đơn vị tư vấn trong nước theo quy định, sử dụng đề xuất tài chính, chi phí tư vấn lập dự án kiến trúc do nhà thầu được chỉ định thầu để thẩm tra là trái quy định… Trong quá trình đấu thầu ký kết hợp đồng đối với gói thầu thiết bị y tế Bạch Mai 1 có nhiều vi phạm, đặc biệt có dấu hiệu vi phạm hành vi bị cấm trong đấu thầu, có sự sai khác trong nội dung yêu cầu của hồ sơ mời thầu…

Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Y tế và Thứ trưởng phụ trách thời kỳ đó đã có hành vi vi phạm trong việc phê duyệt chủ trương tuyển tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế dự án thiếu căn cứ, không đáp ứng các điều kiện; kết luận chỉ đạo trái pháp luật về đơn vị tư vấn nước ngoài thực hiện các gói thầu tư vấn lập dự án; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không đôn đốc, kiểm tra và không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn khác của người quyết định đầu tư.

Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong quản lý dự án không đáp ứng năng lực về kinh nghiệm, chuyên môn. Thanh tra cho rằng những người này còn "cố ý vi phạm, cố ý báo cáo sai, không trung thực, khách quan và tiếp thu thẩm định của các cơ quan chuyên môn".

Tại Hội nghị Trung ương 12 vào tháng 7-2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo kết luận, trong thời gian giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định Đảng, pháp luật nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

