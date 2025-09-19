Ngày 19-9, TAND TP HCM kết thúc phần xét hỏi, tranh luận và tuyên bố nghị án dài ngày đối với vụ án "thâu tóm" 4 khu đất vàng tại trung tâm TP HCM, liên quan Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II). HĐXX dự kiến tuyên án vào ngày 25-9.



Theo hồ sơ, giai đoạn 2014-2015, do kinh doanh thua lỗ, Vinafood II có chủ trương bán nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn, TP HCM) để thu hồi vốn, trả nợ và bổ sung vốn kinh doanh. Dù chưa được Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (cũ) chấp thuận, Tổng giám đốc Huỳnh Thế Năng đã chủ động thỏa thuận với doanh nhân Đinh Trường Chinh chuyển nhượng các khu đất cho Công ty Việt Hân mà không qua đấu giá.

Bị cáo Đinh Trường Chinh tại toà

Để hợp thức hóa, ông Năng ký nhiều văn bản báo cáo khó khăn tài chính, đề nghị góp vốn và thoái vốn với Công ty Việt Hân, thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn. Tháng 10-2015, Vinafood II định giá 4 khu đất 730 tỉ đồng, rồi chuyển nhượng cho Việt Hân Sài Gòn. Việc này vi phạm quy định pháp luật và trái chỉ đạo của Thủ tướng.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Đinh Trường Chinh tiếp tục dùng thủ đoạn chuyển nhượng lòng vòng qua người thân rồi bán lại cho Công ty CP Bất động sản Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng, cao gấp hơn 2 lần. Khoản chênh lệch gần 970 tỉ đồng được xác định chảy vào tài khoản của Chinh.

Đại diện VKSND TP HCM nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, gây thất thoát tài sản nhà nước. VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, bị cáo Huỳnh Thế Năng 9-10 năm tù và Nguyễn Thọ Trí (cựu Phó Tổng giám đốc) 6-7 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Tại tòa, bị cáo Đinh Trường Chinh thừa nhận sai phạm nhưng phủ nhận việc chiếm hưởng toàn bộ gần 970 tỉ đồng.