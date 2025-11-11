HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ bé gái 2 tuổi ở Cà Mau bị bạo hành: Sau nửa tháng, bé vẫn hoảng loạn và sợ nơi đông người

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Sau nửa tháng được gia đình phát hiện bị bạo hành khi đi học, tinh thần bé gái 2 tuổi ở Cà Mau vẫn còn hoảng loạn và sợ nơi đông người

Liên quan đến vụ bé gái 2 tuổi bị bạo hành, ngày 11-11, UBND xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau cho biết địa phương đang chờ kết quả công an xác minh mức độ vi phạm của cá nhân liên quan.

"Khi có kết quả, cá nhân sai phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Trước đó, xã Gành Hào đã ra thông báo tạm dừng hoạt động đối với Nhóm trẻ tư thục Ái Linh để công an điều tra làm rõ theo yêu cầu từ phụ huynh" – một nguồn tin chia sẻ.

Vụ bé gái 2 tuổi ở Cà Mau bị bạo hành: Tinh thần hoảng loạn - Ảnh 1.

Vết bầm trên vùng lưng của bé N. trước đó

Ông V.Y.K. cho hay sau nửa tháng kể từ khi gia đình phát hiện bé bị bạo hành thì tinh thần cháu vẫn còn hoảng loạn, sợ nơi đông người và thường giật mình khóc lúc ngủ. "Con gái tôi đi học tại Nhóm trẻ tư thục Ái Linh được khoảng 4 tháng thì gia đình phát hiện vụ việc này. Gia đình đang chăm sóc bé và sẽ cho cháu đi học trở lại khi tinh thần ổn định" – ông K. nói.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 28-10, bé V.A.N. (2 tuổi) đang học tại Nhóm trẻ tư thục Ái Linh thì bị bạo hành gây bầm vùng mặt và lưng. Vụ việc được gia đình bé N. trình báo đến cơ quan chức năng địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phó Chủ tịch UBND xã Gành Hào và một số cán bộ liên quan đã đến nhóm trẻ trên để xác minh vụ việc và nhận thấy có dấu hiệu bạo hành trẻ như đã phản ánh.

Tin liên quan

"Vua cua" Cà Mau năm 2022 giờ ra sao?

"Vua cua" Cà Mau năm 2022 giờ ra sao?

(NLĐO) – "Vua cua" Cà Mau nặng 1,452 kg sau khi tiêm formol có thể bảo quản tiêu bản ở trạng thái nguyên vẹn trong hàng chục năm

Điều tra vụ cha và con nuôi chết dưới ao tôm ở Cà Mau

(NLĐO) – Một người vợ ở Cà Mau đã chết lặng khi phát hiện chồng và con nuôi tử vong dưới ao nuôi tôm công nghiệp

Vụ án mạng 2 mẹ con tử vong ở Cà Mau: Nghi phạm và nạn nhân có quan hệ như thế nào?

(NLĐO) – Nghi phạm sát hại 2 mẹ con ở Cà Mau đã tự sát cách hiện trường vụ án mạng hơn 20 km

Cà Mau công an vào cuộc nhóm trẻ tư thục bạo hành
