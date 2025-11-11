Liên quan đến vụ bé gái 2 tuổi bị bạo hành, ngày 11-11, UBND xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau cho biết địa phương đang chờ kết quả công an xác minh mức độ vi phạm của cá nhân liên quan.

"Khi có kết quả, cá nhân sai phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Trước đó, xã Gành Hào đã ra thông báo tạm dừng hoạt động đối với Nhóm trẻ tư thục Ái Linh để công an điều tra làm rõ theo yêu cầu từ phụ huynh" – một nguồn tin chia sẻ.

Vết bầm trên vùng lưng của bé N. trước đó

Ông V.Y.K. cho hay sau nửa tháng kể từ khi gia đình phát hiện bé bị bạo hành thì tinh thần cháu vẫn còn hoảng loạn, sợ nơi đông người và thường giật mình khóc lúc ngủ. "Con gái tôi đi học tại Nhóm trẻ tư thục Ái Linh được khoảng 4 tháng thì gia đình phát hiện vụ việc này. Gia đình đang chăm sóc bé và sẽ cho cháu đi học trở lại khi tinh thần ổn định" – ông K. nói.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 28-10, bé V.A.N. (2 tuổi) đang học tại Nhóm trẻ tư thục Ái Linh thì bị bạo hành gây bầm vùng mặt và lưng. Vụ việc được gia đình bé N. trình báo đến cơ quan chức năng địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phó Chủ tịch UBND xã Gành Hào và một số cán bộ liên quan đã đến nhóm trẻ trên để xác minh vụ việc và nhận thấy có dấu hiệu bạo hành trẻ như đã phản ánh.