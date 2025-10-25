VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Diễn biến đáng chú ý vụ án liên quan Ngân 98

Báo Người Lao Động -

(NLĐO) - Diễn biến nóng liên quan vụ nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế; Bất ngờ với đối tượng chuyên dùng xe bán tải đi ăn trộm liên tỉnh...

Video liên quan

Xúc động nụ hôn người mẹ trẻ trao con trai trước khi hôn mê sâu

Xúc động nụ hôn người mẹ trẻ trao con trai trước khi hôn mê sâu

Video 21/10/2025
Người dân phản ánh nhà máy gạch gây ô nhiễm, xã ở Đà Nẵng vào cuộc xử lý

Người dân phản ánh nhà máy gạch gây ô nhiễm, xã ở Đà Nẵng vào cuộc xử lý

Bạn đọc 22/10/2025

Đám cưới đặc biệt trên tuyến Metro số 1: "Cảm giác rất thú vị"!

Video 24/10/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo