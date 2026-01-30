VIDEO
image

Đoạn clip 23 giây ở Cà Mau gây "bão" mạng xã hội

Vân Du -

(NLĐO) – Hình phạt đặc biệt mà công an dành cho 2 học sinh ở Cà Mau đã gây "bão" mạng xã hội.

Ngày 30-1, Công an xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau xác nhận vừa giáo dục, nhắc nhở kèm theo hình phạt là thụt dầu tại chỗ 20 cái đối với học sinh chạy xe đạp điện chở theo bạn ngồi phía sau nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Theo thông tin ban đầu, chiều 28-1, trong lúc tuần tra trên tuyến đường giao thông nông thôn, lực lượng làm nhiệm vụ của Công an xã Hưng Mỹ phát hiện một em học sinh khoảng 11 tuổi điều khiển xe đạp điện chở theo bạn ngồi phía sau nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Đoạn clip 23 giây ở Cà Mau gây "bão" mạng xã hội - Ảnh 1.

Các em học sinh vui vẻ chấp hành hình phạt thụt dầu và cam kết không tái phạm sau khi bị công an nhắc nhở

Lúc này, tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để giáo dục và nhắc nhở các em điều khiển xe đạp điện mà không đội mũ bảo hiểm là vi phạm luật an toàn giao thông. Khi nghe công an giải thích, 2 học sinh đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình.

Tổ tuần tra của Công an xã Hưng Mỹ đưa ra hình phạt giáo dục, răn đe là yêu cầu mỗi em thụt dầu tại chỗ 20 cái. "Các em vui vẻ chấp hành, thực hiện hình phạt thụt dầu và cam kết không tái phạm" – một cán bộ của Công an xã Hưng Mỹ chia sẻ thêm.

Công an xã Hưng Mỹ đã đăng tải thông tin, clip 2 học sinh chấp hành hình phạt thụt dầu tại chỗ lên fanpage của địa phương nhằm giáo dục, tuyên truyền về việc chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Ngay lập tức, bài đăng đã gây "bão" mạng xã hội với hiệu ứng tích cực. Tài khoản Facebook có tên Nguyễn Hồng Vũ chia sẻ: "Hay lắm các chú công an. Qua chuyến này chắc mấy em sợ và bỏ luôn rồi. Cái này tôi ủng hộ nè". Tài khoản có tên Phương Dung cho rằng nên nhân rộng cách làm trên vì rất thiết thực...

    Thông báo