TPHCM: Xử phạt nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm

Ngày 24-11, đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết đã xử phạt nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm sau giờ tan trường.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất xử lý học sinh vi phạm.

Lúc 10 giờ 50 phút, tổ công tác tuần tra trên đường Tây Sơn, phường An Hội Tây thì phát hiện em Đ.P.T (15 tuổi; học lớp 10) chạy xe máy chở bạn nhưng cả hai đều không đội mũ bảo hiểm nên cho dừng xe. Do không xuất trình được giấy tờ, em T. bị CSGT lập biên bản xử phạt 500.000 đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện, chờ bổ sung giấy tờ khi lên làm thủ tục nộp phạt.

Khi CSGT lập biên bản, em T. cho biết do vội về nhà nên không đội mũ bảo hiểm. "Chiều em còn lên trường, mong các anh bỏ qua" - em T. nài nỉ..

Đến 11 giờ 10 phút, em T.Q.Đ (17 tuổi; học sinh một trường THPT ở TPHCM) cũng bị tổ công tác xử phạt do không đội mũ bảo hiểm ở giao lộ Phạm Văn Bạch – Tân Sơn, phường An Hội Tây. Với lỗi này, em bị xử phạt 500.000 đồng.

CSGT cho biết quá trình tuần tra, nhiều người lớn chở con cũng không đội mũ bảo hiểm. Như lúc 11 giờ, ông Đ.V.C (57 tuổi) và chị N.T.T.H (36 tuổi) bị xử phạt 500.000 đồng mỗi người, tạm giữ xe vì không mang giấy tờ.

Sau hơn một tiếng kiểm tra, CSGT đã lập biên bản, xử lý gần 10 người.

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, xử lý học sinh vi phạm là để các em và gia đình nhận thức về tầm quan trọng của việc chấp hành luật giao thông.

CLIP: CSGT xử phạt học sinh vi phạm.

CSGT TPHCM sẽ tăng cường xử lý học sinh vi phạm giao thông.

Một học sinh vi phạm bị CSGT lập biên bản.