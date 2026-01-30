Lập biên bản xử phạt tài xế xe bồn xả "bậy" khi đang chạy trên đường

CLIP: Camera ghi lại vụ việc.

Ngày 30-1, Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) cho hay đã lập biên bản xử phạt tài xế xe bồn trộn bê-tông xả thải trong lúc lưu thông gây mất an toàn giao thông.

Đội CSGT An Lạc làm việc với tài xế xe bồn trộn bê-tông.

Theo đó, lúc 17 giờ 23 ngày 26-1, tài xế T.L (50 tuổi, ngụ TPHCM) lái xe bồn biển số tỉnh Tây Ninh chạy tại giao lộ Thanh Niên - Nguyễn Văn Bứa, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ).

Một camera hành trình ghi lại cho thấy xe bồn khi đang di chuyển bất ngờ để nước thải từ bồn chứa chảy tràn xuống mặt đường, kéo dài 5m.

Lúc này, nhiều người dân lưu thông gần bên tìm cách né, gây mất an toàn giao thông.

Tối 29-1, Đội CSGT An Lạc đã mời tài xế đến trụ sở làm việc. Tài xế L. bị lập biên bản lỗi "chở chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông". Với lỗi này, tài xế bị phạt từ 2-4 triệu đồng.