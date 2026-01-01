HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Không đội mũ bảo hiểm, tông xe máy làm trọng thương CSGT

Như Quỳnh

(NLĐO) - Khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra, Tuấn đã điều khiển xe máy lao thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ khiến 1 CSGT bị thương.

Tối 31-12-2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007, trú tại Tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy chở theo 1 người, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Video ghi lại diễn biến vụ việc. Nguồn: Công an cung cấp

Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, đối tượng đã tăng ga, lao thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ nhằm "thông chốt" bỏ chạy, khiến ông Đỗ Văn Hùng, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, bị hất văng ra đường và bị thương.

Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế đối tượng, đồng thời đưa cán bộ bị thương đi cấp cứu kịp thời. Hành vi của đối tượng là nguy hiểm, xâm phạm hoạt động thi hành công vụ, đe dọa trực tiếp an toàn của lực lượng chức năng và người tham gia giao thông, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn về hành vi "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 Bộ luật Hình sự, để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

VIDEO: Lao xe máy vào tổ công tác khiến một cán bộ CSGT bị thương - Ảnh 1.

Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 1-1-2026, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, thuộc phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, thăm hỏi, động viên ông Đỗ Văn Hùng, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tin liên quan

Vụ lao xe máy vào chốt bảo vệ A80: Xử lý người phụ nữ xúc phạm lực lượng chức năng

Vụ lao xe máy vào chốt bảo vệ A80: Xử lý người phụ nữ xúc phạm lực lượng chức năng

(NLĐO) - Một người phụ nữ đã xúc phạm lực lượng chức năng khi xảy ra vụ lao xe máy vào chốt bảo vệ A80, khiến một đại úy cảnh sát cơ động bị thương nặng.

Truy tìm tài xế ô tô bán tải tông CSGT rồi bỏ trốn

(NLĐO) – Sau khi bị CSGT truy đuổi thì tài xế lái ô tô bán tải vào một đoạn đường vắng rồi bỏ lại xe trước khi rời đi

CLIP: Thanh niên đi xe máy tông CSGT rồi bỏ chạy

(NLĐO)- Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang làm rõ vụ việc một người đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh, tông CSGT rồi tăng ga bỏ chạy

