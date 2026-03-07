VIDEO
Du khách đổ xô về những cánh đồng hoa “lạ” ở Cà Mau

Phóng sự ảnh - video: PHÚC NGUYÊN

NLĐO) - Lạc bước tới những cánh đồng hoa “lạ” ở Cà Mau, du khách ngỡ như đang được đắm mình trong một khung cảnh cổ tích cực kỳ lãng mạn

Nhắc đến Cà Mau, nhiều người thường nghĩ đến những điểm du lịch nổi tiếng hay nét văn hóa đặc trưng vùng đất cực Nam của Tổ quốc. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, những cánh đồng hoa thì là tại phường Hiệp Thành đã trở thành điểm đến mới, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến tham quan, trải nghiệm.

Những ngày này, nhiều cánh đồng hoa thì là bung nở, phủ sắc vàng trên diện tích rộng lớn

Nhiều người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Giữa cái nắng nhẹ của những ngày đầu tháng 3, cánh đồng hoa thì là bung nở, phủ sắc vàng trên diện tích rộng lớn. Những chùm hoa nhỏ li ti vươn mình trong nắng, tạo nên khung cảnh thơ mộng, lãng mạn, khiến nhiều người thích thú ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

