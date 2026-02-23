Du khách thong thả rời Đà Lạt sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Trong dịp nghỉ Tết, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành dừng 21.061 phương tiện để kiểm soát; phát hiện, lập biên bản xử lý 3.245 trường hợp vi phạm, tạm giữ 636 phương tiện (8 ô tô, 586 xe máy và 1 phương tiện khác). Trong đó, 579 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (7 ô tô, 570 xe máy, 2 phương tiện khác); 925 trường hợp vi phạm tốc độ, 187 trường hợp dừng, đỗ sai quy định.
Trong 6 ngày nghỉ Tết - từ 16-2 đến 21-2 (29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết ), trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông làm 15 người chết và 11 người bị thương.
