Du lịch xanh

Du khách thong thả rời Đà Lạt sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Trường Nguyên

(NLĐO) - Đèo Prenn và đèo Mimosa rất thông thoáng trong thời điểm du khách bắt đầu rời Đà Lạt sau những ngày tham quan, nghĩ dưỡng dịp Tết Nguyên đán.

Du khách thong thả rời Đà Lạt sau kì nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Từ trưa mùng 6 đến sáng mùng 7 Tết (22 đến 23-2), du khách đến Đà Lạt nghỉ dưỡng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã bắt đầu trở về chuẩn bị đi làm, đi học đầu năm mới.

Du khách thong thả rời Đà Lạt sau kì nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ mùng 6 đến sáng mùng 7 Tết, đường 3 Tháng 4 nối trung tâm Đà Lạt ra bến xe liên tỉnh và đèo Prenn tuy có thời điểm đông xe nhưng việc di chuyển vẫn ổn định. Lượng xe đi theo hướng này chủ yếu là du khách từ các khu vực Phan Rang (Khánh Hoà), Phan Thiết (Lâm Đồng), TP HCM và Đồng Nai lên Đà Lạt những ngày qua.

Du khách thong thả rời Đà Lạt sau kì nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Tại Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt, khách chờ đến giờ khởi hành khá đông nhưng không xảy ra cảnh quá tải. Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tổng lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương trong dịp Tết Nguyên đán 2026 ước đạt 925.000 lượt, tăng khoảng 32% so với dịp Tết Nguyên đán 2025; trong đó khách quốc tế ước đạt 62.000 lượt, doanh thu ước đạt khoảng 1.850 tỉ đồng.

Du khách thong thả rời Đà Lạt sau kì nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Rất nhiều người từ những địa phương lân cận lên Đà Lạt du xuân bằng xe máy, với khoảng cách không quá xa.

Du khách thong thả rời Đà Lạt sau kì nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 5.

Đèo Prenn từ trưa mùng 6 đến sáng mùng 7 Tết vẫn lưu thông ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc trên tuyến đường cửa ngõ của Đà Lạt.

Du khách thong thả rời Đà Lạt sau kì nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 6.

Trước khi rời Đà Lạt, nhiều du khách đi xe máy tranh thủ ghé con dốc bên cạnh đèo Prenn để ngắm cảnh.

Du khách thong thả rời Đà Lạt sau kì nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 7.

Hai du khách đi xe máy biển số Khánh Hòa dừng chân bên cạnh đèo Prenn để check-in vào trưa mùng 7 Tết trước khi tiếp tục hành trình trở về.

Du khách thong thả rời Đà Lạt sau kì nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 8.

Tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn nối đèo Prenn đến sân bay Liên Khương và Quốc lộ 20 trong 2 ngày qua vẫn thông thoáng. Theo đại diện doanh nghiệp quản lý và khai thác tuyến cao tốc này, trong dịp nghỉ Tết, giao thông trên tuyến diễn ra ổn định, không xảy ra sự cố nào.

Du khách thong thả rời Đà Lạt sau kì nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 9.

Theo anh Nguyễn Phi Long, trên tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua Đức Trọng và Di Linh (đi Bảo Lộc và TP HCM), một số thời điểm xảy ra tình trạng xe đông kéo dài.

Du khách thong thả rời Đà Lạt sau kì nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, điều tiết nên không xảy ra ùn tắc lâu. Đến trưa nay, giao thông toàn tuyến diễn ra bình thường.

Trong dịp nghỉ Tết, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành dừng 21.061 phương tiện để kiểm soát; phát hiện, lập biên bản xử lý 3.245 trường hợp vi phạm, tạm giữ 636 phương tiện (8 ô tô, 586 xe máy và 1 phương tiện khác). Trong đó, 579 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (7 ô tô, 570 xe máy, 2 phương tiện khác); 925 trường hợp vi phạm tốc độ, 187 trường hợp dừng, đỗ sai quy định.

Trong 6 ngày nghỉ Tết - từ 16-2 đến 21-2 (29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết ), trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông làm 15 người chết và 11 người bị thương.

