Hàng vạn du khách "đội mưa" dự khai hội Chùa Hương 2026

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã đến dự. Lễ khai mạc Lễ hội chùa Hương 2026 đã để lại nhiều dấn ấn tốt đẹp trong lòng du khách dự khai hội.



Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai hội du lịch chùa Hương 2026

Phát biểu tại lễ khai hội, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Lê Văn Trang cho biết việc tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2026 theo hướng đổi mới tư duy và cách làm không chỉ nhằm tổ chức một mùa lễ hội an toàn, thân thiện, chất lượng mà còn đặt nền móng cho phát triển bền vững khu di tích trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Lê Văn Trang cũng cho biết xã Hương Sơn luôn nhận thức được tầm quan trọng của phát triển văn hóa. Trong đó, việc phát triển du lịch văn hóa được coi là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xã đang nỗ lực xây dựng và phát triển địa phương với phương châm hướng tới đô thị hóa nông thôn giàu đẹp, văn minh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm của xã, đặc biệt là phát huy giá trị Khu di tích và danh thắng Hương Sơn (chùa Hương). Đưa chùa Hương trở thành sản phẩm du lịch 4 mùa "An toàn - Thân thiện - Chất lượng", từng bước khẳng định vị thế điểm đến du lịch văn hóa - tâm linh tiêu biểu của du lịch Thủ đô, nâng cao trải nghiệm của du khách.

Hàng nghìn du khách "đội mưa" dự khai hội Chùa Hương 2026

Nhấn mạnh giá trị của Khu di tích và danh thắng Hương Sơn, Thượng tọa trụ trì chùa Hương Thích Minh Hiền cho biết điều làm nên linh thiêng của Thánh tích này chính là cảnh giới pháp vị được hun đúc qua 11 đời Tổ sư trụ trì, những bậc cao Tăng đã lấy đại nguyện Bồ tát Quán Thế Âm làm mạch nguồn tu chứng và hoằng hóa. Những di văn khắc trên vách đá, những bảo tháp trầm mặc giữa non xanh, những lối mòn in dấu chân Tổ… tất cả đều là pháp âm vô ngôn, vẫn đang thầm lặng giáo hóa chúng sinh giữa không gian núi rừng Hương Tích.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Trần Đức Hải thông tin dự kiến trong mùa lễ hội năm nay, khu di tích danh thắng chùa Hương sẽ đón hơn 1 triệu lượt du khách nên nhu cầu sử dụng đò vãn cảnh chùa Hương là rất lớn. Để đảm bảo an toàn cho du khách, địa phương đã siết chặt quản lý hoạt động phương tiện trên suối Yến. Cụ thể, trên 3.700 thuyền đò được đưa vào hợp tác xã quản lý thống nhất, quy định rõ số lượng khách theo từng loại đò, bắt buộc trang bị áo phao và đồ bảo hộ, góp phần nâng cao an toàn cho du khách.

Dự kiến trong mùa lễ hội năm nay, khu di tích danh thắng chùa Hương sẽ đón hơn 1 triệu lượt du khách

Đặc biệt Ban tổ chức đã quy định thuyền nhỏ chở từ 6-10 người, thuyền lớn từ 10-15 người. Song song với đó, các đò xuất bến bắt buộc phải trang bị đầy đủ áo phao, nếu không có hoặc du khách không sử dụng áo phao, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết không cho xuất bến.

Ban Tổ chức bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các lái đò chấp hành nghiêm quy định, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị lập biên bản xử lý, nếu vi phạm nghiêm trọng có thể bị đình chỉ hoạt động. "Đặc biệt, xuồng gắn máy không được vận chuyển du khách trên suối Yến, chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, từ đó góp phần giữ gìn không gian sinh thái, văn hóa, hướng tới xây dựng hình ảnh lễ hội "sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thông minh".

Trên 3.700 thuyền đò được đưa vào sử dụng trong mùa lễ hội năm nay

Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương Vương Trọng Đạo cho biết điểm đột phá của mùa lễ hội chùa Hương năm 2026 là việc lần đầu tiên Ban tổ chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ AI và chuyển đổi số trong công tác tổ chức, quản lý. Hạ tầng viễn thông được đầu tư đồng bộ; Hệ thống camera AI được lắp đặt tại các điểm trọng tâm nhằm giám sát an ninh trật tự, kiểm soát lưu lượng khách và bảo đảm văn minh lễ hội.

Công tác bán vé, kiểm soát vé thắng cảnh và dịch vụ đò thuyền được thực hiện bằng phương thức điện tử, mã QR, góp phần bảo đảm công khai, minh bạch và hạn chế tình trạng ùn tắc, quá tải. Để tránh ách tắc, quá tải trong những ngày diễn ra lễ hội, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách, Ban Quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đã thay vé giấy bằng vé điện tử; nâng cấp 4 bến, bảo đảm nơi đỗ hơn 5.000 ô tô vận chuyển 60.000 khách/ngày. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn bố trí 10 cổng kiểm soát vé thuyền đò, thắng cảnh dọc bờ suối Yến...

Từ ngày mồng 1 tết đến ngày mồng 5 tết, chùa Hương đã đón 135.895 lượt khách

Thống kê sơ bộ từ ngày mồng 1 tết đến ngày mồng 5 tết, chùa Hương đã đón 135.895 lượt khách, tăng 138% so với cùng kỳ, riêng ngày mùng 5 Tết đã đón 51.190 người.

Đáng chú ý, mặc dù lượng khách tăng cao song không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại những điểm từng được xem là "điểm nóng" của các mùa lễ hội trước đây như bến Yến, bến Thiên Trù, khu vực lối ra vào chùa Thiên Trù hay khu vực động Hương Tích. Công tác phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện đò thuyền và hướng dẫn khách tham quan được triển khai linh hoạt, kịp thời, góp phần đảm bảo dòng khách di chuyển ổn định, trật tự.

Theo đại diện Ban tổ chức, những ngày đầu khai hội thường rất đông vào buổi sáng, vì thế người dân và du khách có thể lựa chọn khung giờ chiều và tối đi lễ để tránh ách tắc, bảo đảm an ninh.