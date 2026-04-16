Gần 1 năm mới kiểm tra két sắt, chủ cơ sở tá hỏa phát hiện mất 30 lượng vàng 9999

Tin - ảnh - clip: Trọng Tín -

(NLĐO) – Chủ cơ sở ở tỉnh Đồng Tháp phát hiện mất 30 lượng vàng 9999 nên trình báo công an.

Sáng 16-4, liên quan vụ chủ cơ sở bị mất 30 lượng vàng 9999, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can Trần Trọng Nghĩa (SN 2005) và Nguyễn Văn Nha (SN 2007) - cùng ngụ phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp - để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng trộm 30 lượng vàng 9999

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhận tin báo từ Công an phường Cai Lậy về vụ mất trộm tài sản 30 lượng vàng 9999 tại cơ sở kinh doanh của anh N.H.N trên địa bàn phường Cai Lậy.

Nhận thấy tính chất của vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nên Phòng Cảnh sát Hình sự đã phân công lực lượng nhanh chóng tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp Công an phường Cai Lậy, phường Mỹ Phước Tây (tỉnh Đồng Tháp) và Công an phường Tân Bình (TPHCM) tiến hành bắt giữ Nghĩa và Nha; đồng thời mời làm việc 4 đối tượng liên quan.

Qua làm việc, Nghĩa đã thành khẩn khai nhận lợi dụng việc anh N. quên khóa tủ sắt vào tháng 4-2025 nên Nghĩa đã lén lút lấy trộm 30 lượng vàng 9999 của anh N.

Sau khi lấy trộm, Nghĩa kêu Nha đem toàn bộ số vàng đi bán được khoảng 3 tỉ đồng, rồi chia nhau tiêu xài. Đến tháng 3-2026, anh N. kiểm tra két sắt thì mới tá hỏa phát hiện mất tài sản nên trình báo công an.

Cơ quan điều tra đã thu hồi được tiền mặt và nhiều tài sản do Nghĩa, Nha bán tài sản trộm được mà có với tổng giá trị khoảng 625 triệu đồng.

