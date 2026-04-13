HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Quên khóa tủ sắt, chủ cơ sở bị trộm 30 lượng vàng 9999

Tâm Quân

(NLĐO) - Sau khi lấy trộm 30 lượng vàng 9999, các đối tượng đem bán được khoảng 3 tỉ đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Sáng 13-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Trần Trọng Nghĩa (SN 2005) và Nguyễn Văn Nha (SN 2007) - cùng ngụ phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp – để tiếp tục điều tra về hành vi trộm 30 lượng vàng 9999.

Trộm 30 lượng vàng 9999 tại Đồng Tháp: Câu chuyện cảnh giác bảo vệ tài sản - Ảnh 1.

Hai đối tượng trộm 30 lượng vàng 9999. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhận tin báo từ Công an phường Cai Lậy về vụ mất trộm tài sản khoảng 30 lượng vàng 9999 tại cơ sở kinh doanh của anh N.H.N trên địa bàn phường Cai Lậy.

Nhận thấy tính chất của vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nên Phòng Cảnh sát Hình sự đã phân công lực lượng nhanh chóng tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp Công an phường Cai Lậy, phường Mỹ Phước Tây (tỉnh Đồng Tháp) và Công an phường Tân Bình (TPHCM) tiến hành bắt giữ Nghĩa và Nha; đồng thời mời làm việc 4 đối tượng liên quan.

Qua làm việc, Nghĩa đã thành khẩn khai nhận lợi dụng việc anh N quên khóa tủ sắt nên Nghĩa đã lén lút lấy trộm khoảng 30 lượng vàng 9999 của anh N.

Sau khi lấy trộm, Nghĩa kêu Nha đem toàn bộ số vàng đi bán được khoảng 3 tỉ đồng, rồi chia nhau tiêu xài.

Cơ quan điều tra đã thu hồi được tiền mặt và nhiều tài sản do Nghĩa, Nha bán tài sản trộm được mà có với tổng giá trị khoảng 625 triệu đồng.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc trông coi, quản lý tài sản.

Khi phát hiện các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ số điện thoại trực ban Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp là 0693. 620202 hoặc 0693. 599511 để được giải quyết.

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng giả dạng thành nam giới sau khi trộm vàng của "người yêu"

Bắt giữ đối tượng giả dạng thành nam giới sau khi trộm vàng của "người yêu"

(NLĐO) – Sau khi trộm vàng của "người yêu" rồi bỏ trốn, Lê Phương Yến đã thay đổi diện mạo và giả dạng thành nam giới

Bịa chuyện mất trộm vàng và tiền, một phụ nữ bị xử phạt

(NLĐO) – Một phụ nữ quê Cà Mau đã bịa chuyện bị mất trộm nhiều vàng và 180 triệu đồng để đi báo công an

Công an ở TPHCM bắt người giúp việc trộm vàng của chủ nhà

(NLĐO) - Lợi dụng chủ nhà sơ hở, người giúp việc ở TPHCM đã lẻn vào phòng ngủ trộm vàng, tổng giá trị 200 triệu đồng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo