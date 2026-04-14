Sáng 14-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng trộm cắp có hành vi manh động, sử dụng dao và bình xịt hơi cay chống trả lực lượng công an khi bị vây bắt.

Cơ quan điều tra bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe máy

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Quang Nhã (25 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Đức Sang (33 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk). Cả hai đều nghiện ma túy, có tổng cộng 4 tiền án về nhiều tội danh. Đáng chú ý, Sang vừa chấp hành xong án phạt tù hơn 1 tháng thì tiếp tục phạm tội.

Theo điều tra ban đầu, sau khi ra tù, Sang đến Đồng Nai sống lang thang và quen biết Nhã. Do cần tiền mua ma túy sử dụng, cả hai đã bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp xe máy.

Ngày 11-3, Nhã và Sang mang theo dụng cụ phá khóa, dao nhọn và bình xịt hơi cay, điều khiển xe máy từ Đồng Nai lên Đắk Lắk để gây án.

Khi đến Khu công nghiệp Tân An (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột), phát hiện một xe máy của người dân dựng bên đường, Sang đứng cảnh giới, còn Nhã phá khóa, trộm xe rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi gây án, các đối tượng tìm cách vô hiệu hóa thiết bị định vị, dùng băng keo che biển số, thay quần áo nhằm tránh bị phát hiện.

Đến ngày 12-3, cả hai tiếp tục di chuyển đến xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng trộm thêm một xe máy khác. Khoảng 17 giờ cùng ngày, khi đang điều khiển xe về xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk, 2 đối tượng bị Công an phường Tân An truy xét, vây bắt.

Trong quá trình bị bắt giữ, Nhã đã dùng dao và bình xịt hơi cay tấn công lực lượng công an. Tuy nhiên, lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ cả hai.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận sau khi trộm được xe sẽ đưa về Đồng Nai rồi tìm cách bán sang Campuchia.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.